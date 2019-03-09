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ABD’li kadın futbolculardan devlete eşit ücret davası

ABD Kadın Futbol takımı erkek meslektaşlarıyla aralarında ciddi bir maaş uçurumu olduğu gerekçesiyle ABD Futbol Federasyonu'na dava açtı.

Sozcu.com.tr
10:57 -
Haberler Ekonomi
ABD’li kadın futbolculardan devlete eşit ücret davası

ABD Milli Kadın Futbol takımı erkeklerden daha az ücret kazandıkları sebebiyle ABD Futbol Federasyonu'na dava açtı.

Washington Post’un haberine göre, dünya şampiyonluğu da bulunan 28 oyunculu ABD Milli Kadın Futbol takımı futbol federasyonuna dava açtı. Davanın gerekçesinde üç kez dünya şampiyonluğu bulunan kadın futbol takımının aldığı ücretlerin daha başarısız erkek futbol takımından çok daha az olduğu vurgulandı.

28 oyuncu federasyonu ‘kurumsallaşmış cinsiyet ayrımcılığı' yapmakla suçlarken kadın futbolcuların erkekler ile eşit ücret almadığı ücret makasının çok daha fazla olduğu ifade edildi. Kadın futbolu ABD'de erkek futboluna yakın derecede çok insan tarafından takip ediliyor.

ABD’nin golcü oyuncusu Alex Morgan/Fotoğraf: Reuters

Federasyona dava açan isimler arasında Alex Morgan, Megan Rapinoe gibi dünya yıldızları bulunuyor.

ÖDÜL PARASI İKİ KATINA ÇIKARILMIŞTI

ABD kadın futbol takımı üyelerinin oluşturduğu kamu oyu sonrasında FIFA bu yıl düzenlenecek Kadın Dünya Kupası için turnuva ödül parasını iki katına çıkarmıştı.

ABD Futbol Federasyonu konuyla ilgili açıklama yapmadı.

32 takımın katıldığı erkekler Dünya Kupası'nın ödül parası 400 milyon dolar. 24 takımın katıldığı Kadınlar Dünya Kupası'nın ödül ücreti ise 30 milyon dolar.

Megan Rapinoe/Fotoğraf: Reuters

Milli takım oyuncularından Megan Rapinoe açtıkları davayı bir misyon olarak gördüklerini belirtirken, “Futbolu bizden sonrakilere daha iyi bir durumda bırakmak istiyoruz. Takımımız haklarını savunmaya devam edecek” açıklamasında bulundu.

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Son güncelleme: android-time 11:13 09.03.2019
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