ABD’liler Chelsea için teklif verdi

Financial Times'ta yer alan habere göre; ABD'li iş insanı Todd Boehly dünyaca ünlü futbol kulübü Chelsea'nin çoğunluk hisselerini almak için teklif verdi.

Guggenheim Partners'ın ortağı olan aynı zamanda bir beyzbol takımı Los Angeles Dodgers'ın sahibi Boehly'nin teklifinin kulübün 3 milyar sterlinlik (Yaklaşık 23 milyar TL) değeri üzerinden yapıldığı bildirildi.

Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abramoviç'in teklifi reddettiği belirtiliyor.

Konuyla ilgili olarak Chelsea görüş vermedi, Boehly'nin sözcüsü de konuşmadı.

Amerikalıların, İngiliz futboluna ilgisi bitmiyor… Geçen haftalarda ABD'li yatırım fonu Silver Lake 4.8 milyar dolar değer biçilen Manchester City'den 500 milyon dolarlık hisse satın almıştı.