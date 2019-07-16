ABD’nin en çok kazanan CEO’larının ücretleri açıklandı

HowMuch.net´in ABD basınından derlediği verilere göre, CEO´ların aldığı ücretler şirketlerinin borsa performansı ile uyumluluk göstermedi.

ABD´nin 2018 yılında en çok kazanan tepe yöneticisi senelik 129.4 milyon dolar (737.5 milyon lira) ücret ile Discovery Inc. CEO´su David Zaslav oldu. Zaslav´ın yönettiği şirket bünyesinde Discovery Channel, Animal Planet, HGTV ve Food Network gibi bir çok tematik TV kanalı bulunduruyor. Borsanın gösterge S&P 500 Endeksi 2018´i ekside kapatırken, Zaslav Discovery Inc´in hisselerini yüzde 10.4 yükseltmeyi başardı.

En çok kazanan üst düzey yöneticiler listesinde ikinci sırada yıllık 66.1 milyon dolar ile kimya devi Linde´nin CEO´su Stephen Angel yer aldı. Angel´i 65.6 milyon dolar ile Disney CEO´su Robert Iger takip etti. Jefferies CEO´su Richard Handler 44.7 milyon dolarla dördüncü en çok kazanan yönetici olurken Hologic CEO´su Stephen MacMillen 42 milyon dolar yıllık ücret ile beşinci oldu.

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Stephen Angel, Linde hisselerini sadece yüzde 3.1 arttırabilirken, Disney CEO´su Robert Iger şirketini borsada yüzde 20.4 yukarı taşıdı. Hologic hisseleri yüzde 11.7 yükselirken, Handler´in yönettiği Jefferies ise borsada yüzde 14.9 değer kaybetti.

En çok yıllık ücret alan CEO´ların borsa performansları genelde ortalamanın üzerinde kalsa da en iyi olmaktan çok uzaktı. 2018 yılında firma hisselerini yüzde 82.2 yükselterek yatırımcısına en çok kazandıran Copart CEO´su Jason Adair´in senelik ücreti sadece 203 bin dolarda kaldı. Borsada yüzde 79.6 ile en çok kazandıran ikinci şirket olan AMD´nin CEO´su Lisa Su´nun yıllık kazancı ise 13.4 milyon dolar oldu.

2018 yılında S&P 500 endeksinde yer alan şirketler borsada ortalama yüzde 6.2 değer kaybetmesine rağmen; CEO´ların yıllık kazançları artmaya devam etti. CEO´ların 2017´de ortalama 11.7 milyon dolar olan senelik kazançları 2018´de yüzde 6.4 artışla 12.4 milyon dolara yükseldi.

FARK 30 KAT ARTTI

CEO´ların kazançları işçi ücretlerinin de bir hayli üzerinde yer aldı. AFL-CIO´nun değerlendirmelerine göre CEO´lar kendi çalışanlarının ortalamasından yaklaşık 287 kat daha fazla ücret alıyor. Bu fark 1978´de sadece 30 kattı.

CEO´lar şirketleri borsada felaket performans gösterse de genelde milyonlarca dolar ücret almayı bildi. Geçen yıl ABD borsasının yüzde 52 ile en çok kaybettiren ikinci şirketi olan Invesco´nun CEO´su Martin Flanagan aynı yıl 12.9 milyon dolar kazanırken, yüzde 49.1 kayıp ile en kötü üçüncü performansı gösteren Cimarex´in CEO´su Thomas Jorden ise 9.7 milyon dolar senelik ücret aldı.

Ekonomist Tyler Cowen yüksek teknoloji ekonominde karmaşıklığın ve genel olarak belirsizliklerin giderek arttığını belirterek bu ortamda CEO´ların artan ücretleri hak ettiklerini ileri sürdü.

DHA