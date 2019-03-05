ABD’nin olası gümrük kararı otomotiv sektörünü nasıl etkiler?

ABD’nin dış ticaret politikasından sorumlu organlarından ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) Türkiye’yi, bazı ürünlerin ABD’ye gümrüksüz girişine imkan sağlayan “Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi” (GSP) programından çıkarmayı düşündüğünü dün açıkladı.

USTR internet sitesinde yer alan verilere göre Türkiye 2017 yılında gümrüksüz ihracat kapsamında ABD’ye 1.7 milyar dolar ihracat yaptı. Gümrüksüz ihracat Türkiye’nin ABD’ye toplam ihracatının yüzde 17.7’sini oluşturdu. Sitede geçen yılın verileri yer almadı.

Gümrüksüz ihracat imkanı getiren GSP’nin kapsamına giren ürünler arasında otomotiv de bulunuyor.

Türkiye’nin başlıca ihracat sektörü olan otomotiv sanayi, bir sektör yetkilisinin verdiği bilgiye göre geçen yıl gümrüksüz ihracat imkanı kapsamında ABD’ye 1.1 milyar dolar ihracat yaptı. ABD’ye gümrüksüz ihracat sektörün geçen yılki 32.3 milyar dolar ihracatının yaklaşık yüzde 3’ünü oluşturdu.

SAKARYA’DA ÜRETİLİYOR

Sektör yetkilisi ABD’nin sağladığı bu imkanın ortadan kalkması halinde Türkiye’nin ürünlerinin yüzde 2.5 gümrük vergisine tabi olacağı belirtti.

ABD’nin Hindistan’ı da GSP kapsamından çıkaracağını, Avrupa ve Çin’den ithal ürünlere de gümrük vergisini yükseltmeyi değerlendirdiğine dikkat çeken yetkili, “Sektörün ABD’ye ihracatında önemli ya da mühim bir etkisi olacağını düşünmüyorum” dedi.

Türkiye otomotiv ana sanayi ve tedarik sanayi dünya geneline üretim yapıyor. Tofaş Doblo modelini, Toyota ise C-HR modelini Sakarya’da üretip ABD’ye ihraç ediyor.

REUTERS