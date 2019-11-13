Accor ve Alibaba’dan global düzeyde stratejik ortaklık

Accor ve Alibaba Group, sektörlerinde öncü iki dev marka olarak imza attıkları iş birliğini 2019 Çin Uluslararası İthalat Fuarı sırasında Pekin’de gerçekleştirilen özel bir törenle duyurdu. Accor Otel Grubu, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Çin devlet ziyareti sırasında Macron'a eşlik eden Fransız şirketlerinin heyeti arasında yer aldı.

Accor Otel Grubu'nun ‘Artırılmış Otelcilik” stratejisi doğrultusunda yakında hayata geçireceği yaşam tarzı sadakat programı olan ALL- Accor Live Limitless'ın başlatılmasında etkili olacak. Alibaba ise programın hizmetlerini ve faydalarını, ekosistemini, tüketici anlayışlarını ve dijital pazarlama yeteneklerini kullanarak, ALL sadakat programının Çin’de ve dünyada kullanıma sunulmasını hızlandıracak. ALL- Accor Live Limitless sadakat programı misafirlerinin oteli sadece uyumak için kullandığı bir alan olmaktan çıkararak ‘ yeme- içme , eğlence, konserler ve spor gibi' alanlarda hayatın içine katacak “yaşam katan” etkinlikler ile ödüllendiriyor. Yeni yaşam tarzı sadakat programı, misafirlerin benzersiz bir şekilde “paranın satın alamayacağı” deneyimlere giden kapıları sonuna kadar açıyor.

“HEYECAN DUYUYORUZ”

Accor Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Sebastien Bazin, konuyla ilgili şunları söyledi: “Dünyanın öncü global teknoloji şirketlerinden biri olan Alibaba ile global düzeyde bir stratejik ortaklığa imza atmaktan heyecan duyuyoruz. Bu önemli iş birliği, seyahat severlerin ALL – Accor Live Limitless aracılığıyla heyecan verici etkinliklere ve faydalara erişmelerini sağlayacaktır.”