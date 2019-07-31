Açığı kapatmak için kaynak aranıyor

Bütçe açığını kapatmak için hükümet yeni kaynaklar aramaya devam ediyor. Yerel seçimlerden hemen önce Merkez Bankası'nın 33 milyar liralık kârının tüzük değiştirerek Hazine'ye erken aktarılması, ardından Merkez Bankası'nın kefen parası olarak da bilinen 21 milyar liralık ihtiyat akçesinin de Hazine'ye aktarılması için yasal düzenleme yapılması iktidarın kaynak arayışını karşılamaya yetmedi. Hazine'nin kasasına imar affı dolayısıyla yaklaşık 19 milyar liralık gelir aktarıldı. Ancak tüm bu kaynaklar uygulanan seçim ekonomisi ve plansız harcamaları karşılamaya yetmedi. Çeşitli başlıklar altında çıkarılan aflardan elde edilen kaynaklar da tükenince iktidar yeni kaynak arayışına girdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yılın ilk yarısını değerlendirdiği toplantıda ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Albayrak, “Vergi ve prim borcu yapılandırma talepleri geliyor. Farklı dönemlerde farklı ihtiyaçlara uygun adımlar atılabilir” diye konuştu.

OTOMOTİVİ İZLİYORUZ

Vergi hususuna yönelik sürecin de devam ettiğine işaret eden Albayrak, “Vergi reformuyla ilgili çalışmalar çok yoğun şekilde devam ediyor. Sonbahara bununla ilgili bir paketi hazırlamaya çalışıyoruz” diye konuştu. Otomotiv sektörüne yönelik yapılan ÖTV indirimlerine değinen Albayrak, “Süreci yakından takip ediyoruz, bu noktada atılması gereken bir adım olursa atarız” dedi.

Albayrak, Merkez Bankası'nda tutulan yedek akçenin Hazine'ye aktarılmasına yönelik soruya, “Biraz bu konudan anlayan herkes, Merkez Bankası bilançosundaki bir kalemin yer değiştirmesinde kaynaklı olduğunu görür. Para basmayla yakından uzaktan alakası yok” yanıtını verdi.

UZUN TATİLİ DOĞRU BULMUYORUM

Albayrak, Kurban Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin ise “Açıkçası ben bayram tatilinin uzatılmasına çok olumlu bakmıyorum” ifadesini kullandı.

Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'ya bir görev verilip verilmeyeceği konusunda ise Albayrak, “Bugüne kadar kamuda çok farklı pozisyonlarda çalıştı, performansı malum. Bununla ilgili en güzel şekilde değerlendirilir” dedi.

Bankalardan faiz indirimi göreceğiz

Türkiye'de önümüzdeki dönemde faizlerde düşüş trendi olacağını belirten Hazine ve Maliye Bakan Berat Albayrak, “Kamu bankalarında bunu daha kısa sürede izleyeceğiz” diye konuştu. Merkez Bankası'nın faiz konusundaki adımlarını benzer örneklere, iktisadi faaliyete, enflasyondaki iyileşmelere dayalı değerlendirmelerine göre attığını anlatan Albayrak, kendisinin de reel sektörün maliyetlerinin düşmesi açısından faizlerdeki her türlü iyileşme ve gevşemeye olumlu bakacağını söyledi.

Kabineyi kuran Cumhurbaşkanı'na sormanız lazım

Kabine değişikliğiyle ilgili soruya Albayrak, “Kabinenin üyelerinden biriyim. Dolayısıyla bu soruyu bana değil kabineyi kuran iradeye, yani Cumhurbaşkanı'na sormak lazım” diye yanıtladı. Kıdem tanzminatına ilişkin yapılan çalışmalara da değinen Albayrak “Bunu öyle bir sonuçla sona erdirmemiz lazım ki bütün paydaşların mutlu olacağı ve kazanacağı bir adım atılması gerekiyor” dedi.