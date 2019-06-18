Açık 66.5 milyarı örtülü 1 milyarı aştı

Ekonomik kriz ve yerel seçimlerin devlet bütçesine yaptığı ağır tahribat mayısta da devam etti. Bütçe mayıs ayında 12 milyar 275 milyon TL, ilk 5 aylık dönemde ise 66 milyar 529 milyon TL'ye ulaştı. Başta KDV ve ÖTV olmak üzere vergi gelirlerinde keskin düşüşlerin yaşandığı mayıs ayı, ekonomik krizin etkilerinin ciddi şekilde devam ettiğini gözler önüne serdi.

YILLIK AÇIĞA YAKLAŞTI

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2019 Ocak-Mayıs dönemini kapsayan 5 aylık bütçe verilerini açıkladı. Mayıs ayında devlet, geçen yılın aynı ayına göre 16 miyar 295 milyon lira daha fazla harcama yaparken, gelirlerindeki artış 1 milyar 534 milyon lirada kaldı. Bunun sonucunda geçen yıl 2.7 milyar lira fazla veren mayıs bütçesi bu yıl 12 milyar 52 milyon liralık devasa açığa ulaştı. 5 ayda bütçe giderleri geçen yıla göre yüzde 28.4 artmasına karşın gelirlerdeki artış yüzde 15'te kaldı. Geçen yıl 20.4 milyar lira olan 5 aylık bütçe açığı yüzde 225 yani 3.2 kat artarak 66 milyar 529 milyon liraya çıktı. Böylece bu yıl beklenen 80.6 milyar liralık açığın yüzde 82'sine 5 ayda ulaşılmış oldu.

Devletin harcamalarındaki olağanüstü artışa karşılık, ekonomik krizin etkisiyle vergi gelirlerinde yaşanan ciddi düşüşten kaynaklanan devasa bütçe açığının daha fazla artmasını ise seçimlerin ardından yatırımların kısılması önledi. Bütçedeki sermaye giderleri ile sermaye transferleri kalemlerinden geçen yılın mayıs ayında 16.5 milyar lira harcanmışken bu yıl 4.8 milyara kadar çekildi. İlk 5 ayda yapılan yatırım harcaması da 2.5 milyar daha düşük oldu.

Örtülü 1 milyar 6 milyona çıktı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın harcama yetkisinde olan bütçedeki gizli hizmet giderleri ilk 5 ayda 1 milyar lira sınırını aşarak 1 milyar 6 milyon 621 bin liraya ulaştı. Geçen mayısta bütçedeki örtülü ödenekten 60 milyon 621 bin lira harcandı. Geçen yılın ilk 5 ayında örtülü harcama 915 milyon lira olmuştu.