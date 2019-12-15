Açıklama ertelenmişti! Veliler Doğa Koleji’ni protesto etti

Kurumun Ataşehir’deki yönetim binası önünde toplanan bir grup veli, kurumun devriyle ilgili dün yapılacağı duyurulan açıklamanın ertelenmesini alkış ve sloganlarla protesto etti. Kurumun kendilerini oyaladığını ileri süren veliler ellerinde “öğretmenlerimizin maaşlarını verin” pankartları taşıdı.

AÇIKLAMANIN YARIN YAPILMASI BEKLENİYOR

Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu dün akşam saatlerinde, “14 Aralık 2019 günü ilan edeceğimizi duyurduğumuz devir anlaşmasına ilişkin açıklamamız, sizlerle nihai sonucu paylaşmak istediğimiz için gecikmiştir. Ancak karşılıklı yapılan değerlendirmeler sonucunda, bu açıklama 16 Aralık 2019 Pazartesi gününe bırakılmıştır.” şeklinde açıklama yapmıştı.

Okulu satın almak için görüşmelerde bulunan potansiyel alıcılardan Can Holding ise sozcu.com.tr'ye yaptığı açıklamada görüşmelerin olumsuz sonuçlandığını belirtmişti.

Doğa Koleji'ni satın alan firmanın Nişantaşı Üniversitesi olduğu da iddia ediliyor. Konuyla ilgili sozcu.com.tr'nin ulaştığı Nişantaşı Üniversitesi'nin kurucusu Levent Uysal konu hakkında sorumuzu yanıtsız bırakmıştı.

NE OLMUŞTU?

Doğa Koleji’nde maaşlarını alamayan öğretmenler ders boykotu yapmış, yönetimden açıklama talep eden veliler ise geçen hafta İstanbul Ataşehir'deki genel müdürlük binasında toplanmıştı. Yönetimden yanıt alamayan veliler girişteki turnikeleri aşarak genel müdürlük binasına girmişti. (AA- sozcu.com.tr)