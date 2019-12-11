Açıklama KAP’a yapıldı! Vakıfbank’taki hisse devri tamanlandı

Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olan Vakıfbank hisseleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na devredildi.

Vakıfbank’tan KAP’a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün idare ve temsil ettiği %58,51’lik Bankamız hissesinin T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına Banka pay defterine kaydedilme sürecinin başladığı duyurulmuş idi.

DEVİR SÜRECİ TAMAMLANDI

Bankamız hisselerinin devir işlemlerine ilişkin süreç 11 Aralık 2019 tarihi itibari ile tamamlanarak, Bankamızın %58,51’lik hissesi Hazine’ye devredilmiş olup T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına Bankamız pay defterine kaydedilmiştir.