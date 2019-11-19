Açıköğretim üzerinden indirim sağlandığı iddialarına rektörden yanıt!

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Şafak Ertan Çomaklı iddialarla ilgili, “Bu haberi yapanlara çok teşekkür ediyoruz. Bu haberin doğrusu şu burada Açıköğretim olarak adlandırılıyor ama bunların hepisi Açıköğretim sistemi olarak kayıtlarda yer alıyor. Biz dünyada 4. sırada yer alıyoruz. Açıköğretim sistemi ile ilgili kalite sıkıntımız yok. Haberde bize sormuş olsalardı doğrusunu öğrenirlerdi. Şu anda Açıköğretim sisteminde 1 milyon 50 bin öğrencimiz var. Şu anda bunların hepsi sınava giriyor bizdeki kayıtlarda” dedi.

“PASİF ÖĞRENCİ İNDİRİMDEN FAYDALANAMAZ”

Çomaklı, Habertürk’te katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada, “Bizde pasif öğrenci denilen kaydını yenilemeyen öğrencidir. Doğal olarak bizde kaydını yapmayan öğrenciye kimlik kartı verilmediği için bu kişiler öğrenci indiriminden yararlanamıyor. Çünkü kimlik veriyoruz her yıl bunlara kayıt yaptıktan sonra. Belediyeler bizlere yazıyorlar biz de cevap veriyoruz” sözleriyle pasif durumdaki öğrencilerin belediye ve diğer kurumların sağladığı indirimlerden faydalanamayacağını belirtti.

Çomaklı, sınava girmeyenlerin sayısının yalnızca bin, iki bin kişi civarında olduğunu bunların da hastalıklar gibi çeşitli mazeretler gösterdiğini ifade etti.