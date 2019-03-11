Acun Ilıcalı TV8’i sattı iddiası! | Son dakika haberleri

Televizyoncu Acun Ilıcalı’nın, MNG Holding’den yaklaşık 70 milyon dolara satın aldığı TV8 kanalını sattığı iddia edildi.

Yetenek Sizsiniz Türkiye, Survivor, O Ses Türkiye gibi reyting rekorları kıran birçok programı kendi kanalında yayınlamaya başlayan Ilıcalı’nın borçları nedeniyle satışa çıkardığı iddia edilen kanala üç farklı şirketten teklif yapıldığı ve Acun Ilıcalı’nın bunlardan birini kabul ettiği öne sürüldü.

ÜÇ FARKLI ALICI VAR İDDİASI

Acun Ilıcalı, daha önce 70 milyon dolara satın aldığı kanalın bir kısmını Doğuş Holding’e satmıştı.

Uzun zamandır TV8’i satacağı konuşlan Acun Ilıcalı’nın sonunda bu satış işlemini gerçekleştirdiği iddiası medya kulislerini hareketlendirdi.

Önce Azerbaycanlıların sahip olduğu Global Medya Group A.Ş ile görüşen Ilıcalı’nın bu görüşmede anlaşma sağlayamadığı, ardından Medical Park ile yapılan görüşmenin ise anlaşma ile sonuçlandığı iddia edildi.

Acun Ilıcalı’nın kanalına gelen son teklif ise İsviçre merkezli bir holdingden. Maxam Holding’in TV8’i satın almak için ciddi bir teklif yaptığı öne sürüldü.

Maxam Holding ünlü iş adamı Mahmut Karakeçili’ye ait. Kırıkkaleli iş adamı 2016 yılında Lange şirketler grubunu satın alarak Maxam Holding bünyesinde topladı.

ACUN’DAN YALANLAMA GELDİ

İddialarla ilgili olarak konuşan Acun Ilıcalı, “Teklifler olduğu doğru ancak sözü edilen yer değil” dedi.