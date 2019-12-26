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Adalet Bakanlığı personel alacak! Mühendis alım ilanı detayları…

Adalet Bakanlığı 50 personel alacağını Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr aracılığıyla duyurdu. İşte Adalet Balkanlığı 50 mühendis alım ilanı detayları...

09:59 -
Haberler Ekonomi
Adalet Bakanlığı personel alacak! Mühendis alım ilanı detayları…

Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr’de yayımlanan ilanda; “Bakanlığımız merkez teşkilatı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın “Sınav Şartı” başlıklı Ek 2’nci maddesinin 8 inci fıkrası ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, 2018-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, her bir grup için ayrı ayrı boş bulunan pozisyonun 5 katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 50 adet Mühendis pozisyonuna sözleşmeli personel alınacaktır” denildi.

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