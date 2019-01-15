Adliye çalışma saatleri 2019 – Adliyeler hangi saatler arasında hizmet vermektedir?

Adliyelerin çalışma saatleri hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Adliyeler hangi saatler arasında hizmet vermektedir? İşte, Adliye çalışma saatleri 2019…

Adliyelerin mesai saatleri hakkında bilmek istediğiniz her şey haberimizde… Adliye sabah saat kaçta açılır akşam saat kaçta kapanır? Adliyeler 08:30 – 12:00 / 13:00 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte, Adliye çalışma saatleri 2019…

Adliye, içinde mahkemelerin, savcılıkların, icra dairelerinin bulunduğu hukuk ve adalet işlerine bakmakla görevli devlet örgütüdür. Adliyeler genellikle kaymakamlıkların yanında hizmet verirler. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı'na bağlıdırlar.

ADLİYE ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

Adliyeler hafta içi 08:30 – 12:00 / 13:00 – 17:00 saatleri arasında mesai yapmaktadırlar. Adliyelerin çalışma saatleri resmi tatil günlerinde değişiklik gösterebilir. Adliyeler hafta sonları yani Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

Adliyeler ayrıca Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı gibi dini bayramlar ve bunun yanında 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.

Adalet Bakanlığı Kızılay/ANKARA’da bulunmaktadır.

Adalet Bakanlığı telefon numarası: 90 (0312) 417 77 70