“Afrika’nın kapıları Türkiye’ye ardına kadar açılacak”

Dünya Turizm Forumu (World Tourism Forum) Başkanı Bulut Bağcı, Dünya Turizm Forumu’nun 2020 Küresel Toplantısı’nın Etiyopya’da düzenleneceğini belirterek, Türkiye’den ciddi bir turizm ve iş heyeti ile Etiyopya’ya gideceklerini, Türk yatırımcıların Etiyopya’da Afrika’nın tüm ülkelerinin bakanları ve iş insanları ile bir araya geleceğini bildirdi.

“TÜRK YATIRIMCILARA KAPILARA AÇILACAK”



Bağcı, “Türk yatırımcılara Etiyopya’nın ve Afrika’nın kapısı ardına kadar açılmış olacak. Forum kapsamında oluşacak iş hacminin minimum 5 milyar dolar olması bekleniyor. Ülkemizin de bu hacimden pay almasını istiyoruz.” dedi. Bulut Bağcı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Dünya Turizm Forumu’nun, küresel turizme katkıda bulunmak, global anlamda sektörde söz sahibi iş insanları ve siyasetçileri bir araya getirmek ve turizme yol gösterecek bir vizyon ortaya koymak amacıyla 2015’ten beri düzenlendiğini hatırlattı. Etkinlik kapsamında her yıl bir defa olmak üzere küresel toplantı gerçekleştirdiklerini, bu toplantıyı 2019’da düzenlemediklerini belirten Bağcı, forum kapsamında Gana ve Angola gibi ülkelerde bölgesel toplantılar gerçekleştirdiklerini belirtti.

5 BİNDEN FAZLA KİŞİNİN KATILMASI BEKLENİYOR



Bağcı, Dünya Turizm Forumu’nun 2020 küresel toplantısının en az 5 bin kişinin katılımı ve minimum 5 milyar dolarlık iş hacmi hedefiyle 4-6 Mart’ta Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da düzenleneceğini bildirdi. Kısa süre önce Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile konuyla ilgili bir araya geldiklerini aktaran Bağcı, “Bir saati aşkın görüşmemiz oldu. Başbakan Ahmed, bizi konutunda ağırladı. Görüşmemizde toplantının tüm ayrıntılarını masaya yatırdık. Ahmed, Dünya Turizm Forumu küresel etkinliğinin 2020’de ülkelerinde yapılması konusunda çok istekliydi” dedi.

“GENİŞ KAPSAMLI BİR KATILIM OLACAK”



Bulut Bağcı, 2020’de Pakistan’da da Dünya Turizm Forumu düzenleyeceklerini ancak o etkinliğin bölgesel toplantı, Etiyopya’dakinin ise çok daha geniş kapsamlı toplantı olacağını söyledi. Bağcı, Etiyopya’da gerçekleştirilecek toplantıda eski ABD Başkanı Barack Obama’nın eşi Michelle Obama, eski IMF Başkanı Christine Lagarde, eski Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz ve Eski Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-Moon gibi önemli isimlerin konuşmacı olacağını bildirdi.

(AA)