Ağababa: Memurların iş güvencesi tehlikede

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, iktidarın memurların iş güvencesini ortadan kaldıran, performansa dayalı esnek çalışma modeline dayalı yeni bir sistemi uygulamaya sokacağını savundu. Ağbaba, iktidarın yerel seçimlerin ardından Yeni Ekonomi Programı'ndaki (YEP) hedeflerini hayata geçirerek çalışma hayatına ilişkin çok kritik adımlar atacağını savundu. Binali Yıldırım'ın başbakanlığı döneminde 24 Haziran seçimlerinden hemen önce Türkiye'de işçi memur ayrımının ortadan kaldırılarak tek tip çalışma hayatına geçileceğini işaret ettiğini belirten Ağbaba, YEP ile de kamuda esnek çalışmanın yaygınlaştırılacağının resmen ilan edildiğini söyledi. Ağbaba, kamu çalışma rejiminin uzun bir süredir performans ve mülakat sistemi ile güvencesiz ve esnek bir hale dönüştürülmeye çalışıldığını işaret ederken, “Kamu çalışma sistemi seçimlerden sonraki dönemde daha da güvencesiz hale getirilecek ve 657 sayılı Devlet Memurları Yasası'nda kapsamlı değişiklikler yapılacaktır” dedi.

Ağbaba, YEP'te, kamu kurumlarının esnek çalışma ile iş tatmini ve verimi yüksek iş gücüne sahip olmalarının sağlanacağı ifadesinin yer aldığına işaret ederken, “Yani kamuda çalışan memurların iş güvencesi elinden alınacak, kamu emekçilerinin çalışma sistemi baştan aşağı değiştirilerek esnek ve kuralsız bir hale getirilecektir” tespitinde bulundu.

Ağbaba, seçimlerden sonra yapılacak olası değişiklikleri şöyle sıraladı:

MESAİ BİTECEK

“Esnek çalışma ile bir sonraki aşama olan kamu performans sistemi hayata geçirilecek, kamu personellerinin tüm hakları elinden alınacaktır. Yeni programda haftalık çalışma süresi olan 40 saat doldurulması şartına vurgu yapılırken, bu çalışma saatinin belirli aralıklarını evden çalışarak da tamamlanabileceği belirtilmektedir. Bu şekilde haftalık 40 saat üstü çalışmalarda kazanılan fazla mesai ve izin gibi haklar ortadan kaldırılacaktır. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu tamamen değiştirilerek, güvencesiz bir yapıya kavuşturulacak ve kamu alanının topyekün tasfiye süreci başlayacaktır.”

AVRUPALI MEMURUN MAAŞI 5.5 KAT FAZLA

Veli Ağbaba, Avrupa Birliği ülkelerindeki memurlarla Türkiye'deki memurların maaşlarını karşılaştıran bir araştırmanın sonucunu da paylaştı. Çalışmaya göre, AB ülkelerinde ortalama memur maaşları Türkiye'deki memur maaşlarının yaklaşık 5.5 kat üzerinde seyrediyor. Türkiye'de yoksulluk sınırı 6 bin TL'yi aşmasına karşın 2019 yılında en düşük memur maaşının 3 bin 468 TL'de kaldığını belirten Ağbaba, öğretmen (1/4) maaşının 4 bin 701 TL, üniversite mezunu hemşire (5/1) maaşının 4 bin 565 TL seviyesinde olduğuna işaret etti. Ağbaba, AB'de ortalama memur maaşının 2 bin 500 Euro civarında olduğunu, Almanya'da yeni göreve başlayan bir öğretmenin 3 bin 200 Euro, hemşirelerin de ayda ortalama 2 bin ila 2 bin 500 Euro aldıklarını belirtti. Fransa'da da ortalama bir memur maaşının 2 bin 300 Euro civarında olduğunu belirten Ağbaba, öğretmenlerin yıllık 30 bin ila 45 bin Euro kazandığını söyledi.