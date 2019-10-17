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Ağbal: Güvenli bölge için 2020 bütçesinde pay ayrılmadı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ağbal, 2020 yılı bütçesinde Suriye'de oluşturulacak güvenli bölgede mültecilerin yerleştirilmesine ilişkin devlet bütçesinden bir pay ayrılmadığını söyledi.

14:18 -
Haberler Ekonomi
Ağbal: Güvenli bölge için 2020 bütçesinde pay ayrılmadı

Eski Maliye Bakanı olan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal bugün 2020 bütçesinin sunum toplantısında gazetecilerin de sorularını yanıtladı. Ağbal kamuya bu yıl 60 bin personel alınacağını açıkladı. Naci Ağbal Suriye’de oluşturulacak güvenli bölgeye ilişkin bir soruya verdiği cevapta 2020 yılında güvenli bölge hazırlıkları için bütçeden bir pay ayrılmadığını söyledi.

Ağbal soruya şu cevabı verdi:

“Cumhurbaşkanımız baştan beri ifade etti. Türkiye’nin bu bölgede yürüttüğü operasyonun temel amacı güvenli bölgenin oluşturulması ve ülkemizde yaşayan Suriyeli vatandaşların tekrar bu güvenli bölgede yerleşimlerinin sağlanması. Bu konuda Cumhurbaşkanımız yapılacak çalışmanın çerçevesini ve yöntemlerini de açıkladılar. Şu anda 2020 yılı bütçesinden bu amaçla ayrılmış bir bütçe yok ama büyük ve önemli bir proje. Türkiye geçmişteki meselelerde olduğu gibi bu meselenin de üstesinden gelebilecek ekonomik ve bütçe gücüne sahip.”

Bütçe, Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından böyle bağlandı. Fotoğraf: AA

AA

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Son güncelleme: 14:26 17.10.2019
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