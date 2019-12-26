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AGİ belli oldu mu? 2019 AGİ ne kadar olacak?

1 Ocak 2016’dan itibaren geçerli olan bekar veya eşi çalışan çocuksuz işçi maaşının içerisinde AGİ yer almaktadır. Ancak eşin çalışması ve çocuk durumuna göre artan AGİ ücretinin ayrı bir şekilde ödenmesi gerekiyor. AGİ'yi kimler alabiliyor, işte AGİ nedir sorusunun cevabı...

09:20 -
Haberler Ekonomi
AGİ belli oldu mu? 2019 AGİ ne kadar olacak?

Asgari Geçim İndirimi medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür.

AGİ NE KADAR OLACAK?

Geçen sene AGİ 191.85 TL olarak açıklanmıştı. Bu sene ise 200 TL’nin bir miktar daha üzerine çıkması bekleniyor.

2018 AGİ ne kadar oldu? AGİ nedir?

AGİ 2019’DA KAÇ LİRAYDI?

Bekarlar için: 191,85 TL
Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 287.78 TL
Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 326.15 TL
Evli ve eşi çalışan: 191.85 TL
Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 220.63TL
Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu: 249.41 TL
Evli ve eşi çalışan 3 çocuklu: 287.98 TL
Evli ve eşi çalışan 4 çocuklu: 306.96 TL
Evli ve eşi çalışan 5 çocuklu: 326.15 TL

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