AGİ dahil asgari ücret 2020’de ne kadar oldu? 2020 asgari ücret zammına tepkiler…

Milyonlarca vatandaşın heyecan içinde beklediği 2020 asgari ücret zammı belli oldu. Açıklanan asgari ücrete AGİ’nin dahil olup olmadığı ise merakla araştırılıyor. Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 2020 yılı için asgari ücret teklifini bekar bir işçi için brüt 2.943 net 2.324 TL olarak açıkladı. İşçi sendikalarının planladıkları ücretin altında kalan bu zam birçok kesimden tepki çekti.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

2020 yılı için asgari ücret teklifi bekar bir işçi için brüt 2.943 net 2.324 TL olarak açıklandı. Böylece asgari ücrete net yüzde 15.04 zam yapılmış oldu. Karar oy çokluğu ile alındı. İşverene 75 TL asgari ücret desteği verilmeye devam edilecek.





2020 AGİ NE KADAR OLDU?



Bekar 220,68 TL

Evli, eşi çalışmayan 264.82 TL

Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297.92 TL

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331.03 TL

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375.17 TL

Evli, eşi çalışan 220.68 TL

Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253.79 TL

Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286.89 TL

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331.03 TL

Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353.09 TL

Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375.17 TL

TÜRK-İŞ’TEN TEPKİ: “ASGARİ ÜCRETTEKİ VERGİLER KALDIRILMALI”

Türk-İş Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp Alemdar, 2020 yılından itibaren geçerli olacak asgari ücretin açıklandığını hatırlatarak, şunları söyledi:

* Biz açıklanan bu asgari ücreti kabul edilemez bulduğumuz için imzalamadık.

* Çünkü biz asgari ücretin bir kişinin asgari ücretinin yaşam maliyetinden az olmasını kabul etmiyoruz.

* Emeğiyle geçinen asgari ücretlilerin insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmesini talep ediyoruz.

* Asgari ücret üzerindeki vergilerin kaldırılmasını talep ediyoruz. Ancak ne yazık ki bu sefer de sesimizi duyuramadık, taleplerimizi gerçekleştiremedik.

* Oysa unutmamak gerekir ki çalışan kesimin geliri ne kadar artarsa o oranda harcama yapabileceklerdir.

* İşçi, memur, emekli daha çok kazanmalı ki kazandıklarını gönül rahatlığıyla harcamalı böylece ticaret canlanmalı buna bağlı olarak da üretim artmalıdır.

* Yaşadığımız bu kriz ortamında çıkış yolu ekonominin canlanmasını gerektirmektedir. Ekonominin canlanmasının yolu da üretim ve o oranda da tüketmektir.