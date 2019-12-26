2020 AGİ dahil asgari ücret ne kadar? AGİ hesaplama nasıl yapılır?

Asgari ücret zammının belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu dördüncü kez toplandı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor. Hükümeti ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk temsil ediyor. İşte 2020 yılında geçerli olacak asgari ücret ve AGİ tutarları…

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi. Bakan Selçuk: “Bu sene de Asgari Ücret Tespit Komisyonu’muz kararını oy çokluğu ile aldı. 2020 yılında asgari ücret desteğini tüm işletmeler için 75 lira olarak sürdürmeye devam edeceğiz. Evli ve üç çocuklu bir işçi için asgari ücret 2 bin 479 lira 21 kuruş oldu. Enflasyon oranının çok üzerinde bir artış sağlamış olduk. ‘İşçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz’ sözümüzü de oy çokluğuyla sağladık.” dedi.

AGİ HESAPLAMASI NASIL YAPILIYOR?

Ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarına yıllık

İşçinin kendisi için % 50

Çalışmayan ve geliri olmayan eş için % 10

Birinci ve ikinci çocuk için çocuk başına % 7,5

Üçüncü çocuk için % 10

Dördüncü ve daha fazla çocuk için % 5’er

indirim uygulanır. Uygulanan indirim matrahı oluşturur ve gelir vergisinin ilk dilimine geldiği için % 15’lik orandan işlem görür. % 15 ile çarpılan indirimli gelir 12’ye bölünerek her ay ödenen AGİ bulunmuş olur.

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AGİ 2020 KAÇ LİRA OLDU?

Asgari ücretin ardından asgari geçim indiriminin kaç TL’ye yükseldiği belli oldu. Rakamlar şöyle belirlendi:

Bekar 220,68 TL

Evli, eşi çalışmayan 264.82 TL

Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297.92 TL

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331.03 TL

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375.17 TL

Evli, eşi çalışan 220.68 TL

Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253.79 TL

Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286.89 TL

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331.03 TL

Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353.09 TL

Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375.17 TL

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NELERİ ETKİLEYECEK?

Asgari ücret zammı işsizlik ödeneği, doğum, askerlik yurtdışı borçlanmaları, BES’teki devlet katkısı, Sosyal Güvenlik Destek Primi, Kıdem tazminatı, idari para cezaları, İsteğe bağlı sigorta primleri, Asgari Geçim İndirimi gibi çok sayıda ödemenin de temelini oluşturacak.

*Geçici işsizlik ödeneği

*İşsizlik maaşı

*Asgari geçim indirimi

*Bireysel Emeklilik Sigortası için sağlanan devlet katkısı