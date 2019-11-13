Her yıl Asgari ücret netleştikten sonra milyonlarca çalışan Asgari Geçim İndirimi yani AGİ konusunda net bir bilgi aramaktadır. Vatandaşların merak ettiği Aile Geçim İndirimi-AGİ ne anlama geliyor? Kimler AGİ alır? Çalışanların ailelerini geçindirmek için maaşlarına ek olarak aldıkları AGİ hangi şartlarda kimlere verilmekte? Tüm bu soruların cevaplarını arayan kişiler için hazırladığımız haber ile merak edilenler cevaplanacak. İşte Asgari Geçim İndirimi-AGİ hakkındaki detaylar…

AGİ NE ANLAMA GELİYOR? KİMLER AGİ ALIR?

Açılımı Asgari Geçim İndirimi olan AGİ, herhangi bir kurumda çalışan kişilerin kendisi ile birlikte bakmakla yükümlü olduğu ailesindeki diğer kişiler için verilen indirimdir. AGİ miktarı, alacak kişilerin medeni durumu, sahip olduğu çocuk sayısına göre farklılıklar göstermektedir. 16 yaşından itibaren sigortalı çalışan vatandaşların asgari geçimini sağlayacak kısmın hesaplanır ve toplam gelirden çıkarılır. Bunların ise vergiden muaf bırakılmasıdır. AGİ'yi kişilerin yanında çalıştıkları işverenler vermez. Tüm AGİ ödenekleri devlet tarafından sağlanmaktadır. Ancak devletin vermiş olduğu bu AGİ miktarı işverenin vergisinden düşürülür.

2019 yılı için belirlenen AGİ miktarları şu şekildedir;

-Bekar 191.85

-Evli eşi çalışmayan 230.22

-Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 259 TL

-Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 287,78 TL

-Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 326,15 TL

-Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 326,15 TL

-Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 326,15 TL

-Evli eşi çalışan 191,85 TL

-Evli eşi çalışan 1 çocuklu 220.63 TL

-Evli eşi çalışan 2 çocuklu 249.41 TL

-Evli eşi çalışan 3 çocuklu 287,78 TL

-Evli eşi çalışan 4 çocuklu 306,96 TL

-Evli eşi çalışan 5 çocuklu 326,15 TL

Asgari Geçim İndirimi – AGİ uygulamasından ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişiler yararlandırılmaktadır. Gelir Vergisi Kanunu'nun 61. maddesi kapsamında değerlendirilen ücret geliri elde edenler, örneğin sosyal güvenlik destek primi ödeme suretiyle çalışanlar da faydalanabilmektedir.