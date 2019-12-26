AGİ ne kadar oldu? 2020 Asgari ücret açıklandı

Her geçen gün yükselen enflasyon nedeniyle geçim sıkıntısı artan vatandaş insani koşullarda yaşamak ve çalışmak istiyor. Bakan Selçuk “‘İşçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz’ sözümüzü de oy çokluğuyla sağladık.” dedi ancak 2020 asgari ücret zammı ile işçilere günlük 10 TL zam yapılmış oldu. Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat sendikanın bu teklifi kabul etmediğini söyleyerek masadan kalktı. İşçileri temsil eden sendikalar 2 bin 578 TL’den bir adım geri atmayacaklarını açıklamışlardı. Şimdi milyonlarca işçi 2020 yılında maaşlarına yapılan 324 TL’lik zam ile geçinmek zorunda…

2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi. Bakan Selçuk: “Bu sene de Asgari Ücret Tespit Komisyonu’muz kararını oy çokluğu ile aldı. 2020 yılında asgari ücret desteğini tüm işletmeler için 75 lira olarak sürdürmeye devam edeceğiz. Evli ve üç çocuklu bir işçi için asgari ücret 2 bin 479 lira 21 kuruş oldu. Enflasyon oranının çok üzerinde bir artış sağlamış olduk. ‘İşçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz’ sözümüzü de oy çokluğuyla sağladık.” dedi.

2020 AGİ NE KADAR OLDU?

Bekar 220,68 TL

Evli, eşi çalışmayan 264.82 TL

Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297.92 TL

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331.03 TL

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375.17 TL

Evli, eşi çalışan 220.68 TL

Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253.79 TL

Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286.89 TL

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331.03 TL

Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353.09 TL

Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375.17 TL

AGİ HESAPLAMASI NASIL YAPILIYOR?

Ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarına yıllık

İşçinin kendisi için % 50

Çalışmayan ve geliri olmayan eş için % 10

Birinci ve ikinci çocuk için çocuk başına % 7,5

Üçüncü çocuk için % 10

Dördüncü ve daha fazla çocuk için % 5’er

indirim uygulanır. Uygulanan indirim matrahı oluşturur ve gelir vergisinin ilk dilimine geldiği için % 15’lik orandan işlem görür. % 15 ile çarpılan indirimli gelir 12’ye bölünerek her ay ödenen AGİ bulunmuş olur.