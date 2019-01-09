AGİ dahil asgari ücret 2019’da kaç lira? Bekar, evli ve çocuklu için AGİ ne kadar oldu?

Son altı aylık enflasyon oranlarının belli olması ile birlikte asgari ücrete 2019'da gelecek zam da belirlendi. Asgari ücretin belli olması ile birlikte AGİ tutarları da belirlendi. AGİ tutarı evli, bekar, çocuklu için değişiyor. Peki AGİ dahil asgari ücret ne kadar?

2019 yılı asgari ücret ve AGİ zammı beli oldu. Yeni yılda bekarlar için AGİ 191.85 TL olarak açıklandı, 2020 lira olarak açıklanan asgari ücrete AGİ'de dahil. AGİ 2019’da da işçiye işveren tarafından devlet adına ödenmeye devam edecek ve işverenin gelir vergisinden düşürülecek. İşte AGİ ve asgari ücret detayları…

AGİ HESAPLAMASI NASIL YAPILIYOR?

Ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarına yıllık

İşçinin kendisi için % 50

Çalışmayan ve geliri olmayan eş için % 10

Birinci ve ikinci çocuk için çocuk başına % 7,5

Üçüncü çocuk için % 10

Dördüncü ve daha fazla çocuk için % 5'er

indirim uygulanır. Uygulanan indirim matrahı oluşturur ve gelir vergisinin ilk dilimine geldiği için % 15'lik orandan işlem görür. % 15 ile çarpılan indirimli gelir 12'ye bölünerek her ay ödenen AGİ bulunmuş olur.



AGİ 2019 KAÇ LİRA OLDU?

Asgari Geçim İndirimi , bireyin veya geçim düzeyini sağlayacak bölümün toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılması anlamına geliyor. Yeni yılda bekarlar için AGİ 191.85 TL olacak.

Evli ve eşi çalışmayan: 230.22 TL

Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 259.00 TL

Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 287.78 TL

Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 326.15 TL

Evli ve eşi çalışan: 191.85 TL

Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 220.63TL

Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu: 249.41 TL

Evli ve eşi çalışan 3 çocuklu: 287.98 TL

Evli ve eşi çalışan 4 çocuklu: 306.96 TL

Evli ve eşi çalışan 5 çocuklu: 326.15 TL

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NELERİ ETKİLEYECEK?

Asgari ücret zammı işsizlik ödeneği, doğum, askerlik yurtdışı borçlanmaları, BES’teki devlet katkısı, Sosyal Güvenlik Destek Primi, Kıdem tazminatı, idari para cezaları, İsteğe bağlı sigorta primleri, Asgari Geçim İndirimi gibi çok sayıda ödemenin de temelini oluşturacak.

*Geçici işsizlik ödeneği

*İşsizlik maaşı

*Asgari geçim indirimi

*Evde bakım ücreti

*65 yaş ve engelli aylığı kriteri

*Bireysel Emeklilik Sigortası için sağlanan devlet katkısı