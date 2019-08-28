Ağustos enflasyonu ne çıkar?

Reuters’ın toplam 13 kurumun katılımı ile gerçekleştirdiği ankete göre; Ağustos ayı için aylık tahminler %0.5 ile %1.69 artış, yıllık beklentiler %14.6-15.96 bandında yer alıyor. Ankette yıl sonu tahminlerinin medyanı ise bir önceki anketteki %14.5’ten %14.05’e gerilemiş durumda.

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Temmuz’da KDV ve ÖTV indirimlerinin sonlanmasının yanı sıra yapılan elektrik zammı sonucu %1.36 artış gösterdi, ancak gıda fiyatlarının öngörülerin üzerinde gerilemesiyle beklentilerin altında kaldı. Yıllık enflasyon Temmuz’da Haziran’daki %15.72’den %16.65’e çıkarken, ekonomistler Ağustos’ta baz etkisinin yapılan doğalgaz ve son sigara zamlarının enflasyonda yaratacağı yükselişi sınırlaması beklediklerini söylemişlerdi.

SİGARA VE DOĞALGAZ BELİRLEYİCİ

Ekonomistler, baz etkisinin daha da artacağı Eylül-Ekim aylarında ise yıllık enflasyonda sert gerileme öngörüyor. Yıllık enflasyon son 15 yılın rekor seviyesini 2018 Ekim’de %25.24 ile görmüş, daha sonra yönünü aşağı çevirerek Ocak ayında %20.35’e, Şubat’ta %19.67’ye geriledikten sonra Mart’ta %19.71, Nisan’da %19.5, Mayıs’ta %18.71, Haziran’da %15.72, Temmuz’da ise %16.65 olmuştu.

Ekonomistler Ağustos ayında enflasyonda sigara fiyatlarındaki artış ile doğalgaz zammının yükseltici yönde en önemli iki etken olduğunu belirtiyorlar. BOTAŞ konutlara doğalgaz satış fiyatına 1 Ağustos’tan geçerli olmak üzere %14.97 zam yaptı.

SİGARADA 3 TL ZAM

TCMB’nin son fiyat gelişmeleri raporunda da tütün ürünlerinde yakın dönemde yapılan fiyat ayarlamalarının Ağustos ayı enflasyonuna kayda değer bir etkisi olacağına dikkat çekilmişti. Ağustos ayı başında sigara firmaları sigara fiyatlarında genel olarak 3 TL artışa gitti. Ekonomistlerin hesaplamalarına göre sigara fiyatlarındaki artış enflasyonu yaklaşık 1 puan yukarı taşıyor.

İş Yatırım Ekonomisti Muammer Kömürcüoğlu, “Ağustos ayında tüketici fiyatlarının aylık %1.34 artmasını bekliyoruz. Tahminimizde gıda ve giyim grubu enflasyonu aşağı çeken ana kalemler. Öte yandan Ağustos’ta yapılan sigara ve doğalgaz zammı allkollü içecekler-tütün ve konut grubu üzerinden enflasyonu yukarı çekecek” dedi ve ekledi:

“Enflasyonun beklentimiz dahilinde gelmesi durumunda yıllık enflasyon %15.56’ya gelecek. Önümüzdeki aylarda ise Eylül ve Ekim’de güçlü baz etkisi desteğiyle yıllık enflasyonun %9-10 bandına kadar gerilemesini bekliyoruz. Takip eden iki ayda ise enflasyonun tekrar yükselişe geçmesini ve yılı %14 seviyesinde kapatmasını bekliyoruz.”

ENERJİ GRUBUNDA YÜKSELİŞ BEKLENİYOR

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara’da hesaplanan gıda enflasyonunun Ağustos’ta bir önceki aya göre %0.8 azaldığını açıkladı.

TCMB’nin son PPK toplantısına ilişkin özetlerinde de Temmuz’da elektrik fiyatlarındaki ayarlamaya bağlı olarak enerji grubu yıllık enflasyonunda yükseliş beklendiği belirtilmişti.

Özetlerde mobilya, beyaz eşya ve otomobil sektörlerindeki geçici vergi indirimlerinin sona ermesine bağlı olarak temel mal grubu yıllık enflasyonunda geçici bir yükseliş gözlenmesinin de beklendiği belirtildi.

Beyaz eşya, mobilya ve otomotivde KDV ve ÖTV indirimleri 30 Haziran’da sona erdi. Öte yandan 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere tüketicilerin elektrik tarifelerinde vergi ve fonlar dâhil %15 artış yapıldı.

TCMB yılın üçüncü enflasyon raporunda 2019 sonu enflasyon tahmininin orta noktasını %14.6’dan %13.9’a çekti. TCMB 2020 sonu enflasyon tahmininin orta noktasını ise %8.2 olarak korudu. Enflasyonun orta vadede %5 düzeyinde istikrar kazanacağı tahmini de raporda korunan tahminler arasında yer aldı. Nisan Enflasyon Raporu’nda 2019 yılı sonunda %16 olan gıda enflasyonu tahminini bu raporda %15’e çekildi.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) Temmuz’da Murat Uysal’ın başkanlığındaki ilk toplantısında enflasyonun yılsonunda beklentilerin altında kalabileceği öngörüsü ile politika faizini 425 baz puan indirimle %19.75’e çekerek 4.5 yıllık aranın ardından faiz indirimini gerçekleştirmişti. TÜİK Ağustos ayı enflasyon verilerini 3 Eylül’de saat 10:00’da açıklayacak.

REUTERS