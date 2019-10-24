Ahmet Misbah Demircan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı oldu

Resmi Gazete’de yayımlanan 2019/355 sayılı karara göre, Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince Ahmet Misbah Demircan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı olarak atandı.

AHMET MİSBAH DEMİRCAN KİMDİR?

1967 yılında İstanbul’un Kasımpaşa semtinde doğdu. Aslen Rizeli olup, Rize Sütlüce köyünden. Ateşli hutbeleriyle meşhur din adamı ve yazar Ali Rıza Demircan’ın oğlu. İlköğrenimini Piyalepaşa İlköğretim Okulunda, lise eğitimini Behçet Kemal Çağlar Lisesi'nde tamamladı. 1992 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Siyasi Tarih ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde lisans üstü eğitimini tamamladı. Demircan Beyoğlu Belediye Başkanı görevlerinde bulundu.