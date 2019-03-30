Akar’dan mermi fiyatına indirim cevabı

Makina Kimya Endüstrisi'nin (MKE) mermi fiyatlarına yaptığı indirim sosyal medyada gündem olmuştu.

MKE geçen ocak milli ve yerli tabanca fişeklerine yüzde 7.5 indirim yapmış bu indirimi ‘Ülkemize hayırlı olmasını dileriz' diyerek duyurmuştu.

Vatandaş mermi fiyatına yapılan indirimin ‘ülkemize hayırlı olsun' ifadesiyle duyurulmasına tepki göstermişti.

CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil ise Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a hitaben mermi fiyatlarında yapılan indirimi sordu.

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‘TÜİK’E BİR GİRİŞİMİNİZ OLDU MU?’

Yeşil 8 Ocak 2019'da Milli Savunma Bakanı'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği yazılı soru önergesinde şu soruları sormuştu:

1- Fiyat artışlarının tespiti için TÜİK tarafından düzenlenen enflasyon sepetinde ateşli silah mermisi bulunmadığı halde, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun duyurusu ne anlama gelmektedir?

2-Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, enflasyon sepetine ateşli silah mermilerinin alınması için herhangi bir bildirimde bulunmuş mudur, bulunmadı ise bulunacak mıdır?

3-Vatandaşlarımızın hayatlarını idame ettirmelerinin güçleştiği bir zamanda, temel ve asgari ihtiyaçların, gıdaların, akaryakıt ve elektriğin enflasyonla topyekün mücadele kapsamına alınmaması için yapılan zamlar ortadayken, enflasyon oranının artması ile mermi fiyatlarının yükselmesi arasında ilgili kurum ne tür bir bağ kurmaktadır?”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın verdiği yazılı yanıtta şöyle denildi:

‘ENFLASYONUN PSİKOLOJİK ETKİLERİNİN AZALTILMASINA YÖNELİK ENDİREKT BİR ETKİ’

“Enflasyonla mücadele konusuna, ister kamu ister özel sektör kuruluşları olsun tüm kuruluşların aynı duyarlılıkla yaklaşmasının gerekliliğine inanan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) mermi fiyatlarında indirim yaparak enflasyonun psikolojik etkilerinin azaltılmasına yönelik endirekt bir etki yaratmayı hedeflemiştir.”