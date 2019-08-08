Akaryakıt fiyatları daha fazla düşer mi?

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı nisan ayında 72 dolardan işlem görürken bugünlerde 56 dolar seviyesine kadar geriledi. Hal böyle olunca bu gerileme Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarına olumlu yansıdı ve benzin fiyatına 28 kuruşluk indirim geldi. Bugün ise motorinde 32 kuruş, benzinde de 18 kuruşluk bir indirim bekleniyor.

PETROL FİYATLARINDA ABD VE ÇİN TİCARET SAVAŞLARI ETKİLİ

Peki akaryakıttaki bu düşüş eğilimi daha fazla devam eder mi? Önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarının biraz daha gerileyebileceğini belirten Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. ABD ve Çin arasında yaşanan gerilimin petrol fiyatlarına olumlu etkisi olduğunu belirten Aktaş, “ABD ile Çin arasında başlayan ticaret savaşları kaygısıyla Çin'deki üretim verilerinin düşüş göstermesi, OPEC’in üretim kesintisi kararına rağmen ABD’nin kaya gazı üretiminde kısıntı yapmaması ve piyasaya sürmesi, buna rağmen dünya piyasalarındaki tüketim daralması, ülkemizde doların sert düşüş hareketi göstermesi, akaryakıt fiyatlarındaki gerilemeye neden oluyor.” dedi.

PİYASALARDA BİR MİKTAR DAHA GEVŞEME OLACAK

Petrol piyasalarında fiyatların bir miktar daha gerileyeceğini ifade eden Aktaş, “Bununla birlikte doların yurt içindeki hareketi benzin ve motorinin pompa fiyatlarına yansıması etkili olacaktır.” ifadelerini kullandı.

PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞÜN TEMEL NEDENİ NEDİR?

Petrol fiyatlarının gerilemesinin nedeninin ilk etapta doların gerilemesi olduğunu belirten TMMOB Petrol Mühendisleri Odası Enerji Politikaları Çalışma Grubu Başkanı Necdet Pamir arz fazlasına rağmen fiyatların düşük olmasına da dikkat çekiyor. Pamir, sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Petrol ürünleri fiyatındaki nispeten yüksek oranlı düşüşün temel nedeni, dünya petrol piyasalarındaki genel dinamiklerin (arz-talep dengesi, stoklarda artma/azalma, jeopolitik gerginlikler, OPEC'in elindeki yedek üretim kapasitesinin az ya da çok olması, vb…) etkisinden daha ziyade, doların değerinin baskılanması amacı ile yapılan işlemlerden kaynaklanmaktadır.” dedi.

FİYATLARDA BİR MİKTAR GERİLEME VAR

Dolar/TL paritesinin petrol fiyatlarında öncelikli etkisi olduğunu söyleyen, Pamir, ” Dünya petrol piyasası dinamiklerine bakacak olursak; 2017 yılında ortalama 54 dolar/varil olan Brent petrolü fiyatının, 2018'de ortalama 71 dolar civarında seyrettiğini, 2019'da ise bugüne kadarki ortalamasının 65 dolar civarında olduğunu görüyoruz (ABD Enerji Bakanlığı). Yani bir önceki yıla fiyatlarda göre bir miktar gerileme var. Dolayısıyla, son fiyat düşüşlerinde, bunun da etkisi var ama temel neden (Türkiye için) Dolar/TL paritesi… ” ifadelerini kullandı.

PETROL FİYATLARINDA DÜŞÜŞ EĞİLİMİ DEVAM EDER Mİ?

Petrol fiyatlarındaki düşüş eğiliminin devam etmesinin dolar kuruna bağlı olduğunu söyleyen Pamir, ” ‘Düşüş eğilimi devam eder mi?’ diye bir değerlendirme yapacak olursak; küresel ekonomide bir durgunluğun sürmekte olduğu, IMF'nin 2019 ve 2020 büyüme rakamlarını bir miktar düşürdüğü ve petrol piyasalarında arz tarafında (şimdilik) talep karşısında bir miktar fazlalık olduğunu söyleyebiliriz. Bu durum, İran'a yönelik ambargoya ve Venezuela'daki üretim sorunlarına (ve diğer üretici ülkelerdeki kimi sorunlara) rağmen böyle… 2018 yılında küresel büyüme oranı %3 iken, IMF'nin 2019 ve 2020 için tahmini; sırasıyla %2,1 ve %2,7 olarak veriliyor. 2020 yılı için ABD Enerji Bakanlığı'nın Brent petrolü fiyat tahmini yaklaşık 65 dolar; yani 2019'dan pek farklı değil.” dedi.

Türkiye'deki petrol ürün fiyatlarının da dolar kuruna bağımlı olduğunu söyleyen Pamir, “Petrol ithalatına aşırı bağımlılık oranımız devam ettikçe; önümüzdeki süreçte (orta ve uzun vadede) hem küresel dinamiklere, hem de doların TL karşısındaki değerine bağlı olacak… Dolayısı ile bu tarafta bizim lehimize bir gelişme beklemek fazlasıyla iyimserlik olur. Diğer faktörler (arz-talep, jeopolitik gelişmeler, yenilenebilir kaynaklardaki maliyet düşüşleri, vb.) daha belirleyici olacaktır. ” dedi.

PETROL FİYATLARININ DÜŞMESİNDE NE ETKİLİ OLDU?

Öte yandan dünkü petrol fiyatlarının düşmesinde ABD Enerji Enformasyon İdaresi’nin (EIA) açıkladığı stok verileri etkili olduğu öğrenildi. EIA, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta bir önceki haftaya göre 2,4 milyon varil (yüzde 0,5) artarak 438,9 milyon varile çıktığını açıkladı. Uzmanlar, ülkede petrol stoklarının 2,8 milyon varil düşeceği yönünde öngörüde bulunmuştu.