Akaryakıt satışları düşüyor! Peki vatandaş neden alamıyor? İşte cevabı…
Motorin ve akaryakıta zam geldikçe vatandaş alımını azaltıyor. Neden mi? Çünkü Türkiye'de vatandaşlar aynı oranda para kazanamıyor. TÜİK'in açıkladığı perakende satış endeksine göre nisan ayında akaryakıt satışları yüzde 11,6 azaldı. Vatandaşlar daha önce 25 litrelik akaryakıta ödedikleri parayla şu an 16 litre alabildiklerini ayrıca arabası olduğu halde metrobüse, toplu taşıma araçlarına bindiğini, tasarrufa gittiğini söylüyor...