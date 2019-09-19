Akaryakıta ne kadar indirim gelecek?

Brent petrolün varil fiyatı 70 dolara yaklaşmışken benzin ve motorine büyük indirim gelmişti. Petrol fiyatları nispeten sakinledi sektör yetkilileri önümüzdeki günlerde yapılan zamların bir kısmının geri alınmasını bekliyor. Fakat Eşel Mobil sistem devreye girdiği ve zamlar ÖTV’den karşılandığı için indirim miktarına göre zam motorinde vatandaşa yansımayabilir.

17 Eylül tarihinde gelen zamla benzinin fiyatı 35 kuruş, motorinin fiyatı 12 kuruş artmıştı. Motorine gelen zammın 22 kuruşu, benzine gelen zammın ise 1 kuruşu vergiden karşılanmıştı.

PAZARTESİ GÜNÜ VARİLİ 69 DOLARDI

Motorine gelecek yeni indirim 12 kuruştan daha az olursa pompa fiyatına yansımayacak. Benzinde vergiden karşılanan miktar 1 kuruş olduğu için olası bir indirim pompaya yansıyacak…

Brent petrolün varil fiyatı 16 Eylül pazartesi günü 69 dolardı. Akaryakıt zammı ise 17 Eylül salı günü geldi. Dün (18 Eylül) petrolün varil fiyatı 63 dolara kadar geriledi. Sektör temsilcileri indirim bekliyor.

İŞTE ZAM SONRASI 3 BÜYÜK İLDE AKARYAKIT FİYATLARI

Yeni zamlı fiyatlara göre benzin fiyatına gelen 35 kuruş zam ile birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 6.76 TL'den 7.11 TL'ye, Ankara'da ise 6.85 TL'den 7.20 TL'ye , İzmir'de ise 6.83 TL'den 7.18 TL'ye çıktı. Motorin fiyatına gelen 12 kuruşluk zam sonrası ise, İstanbul'da motorinin litre fiyatı 6.51 TL'ye, Ankara'da 6.57 TL'ye, İzmir'de ise 6.58 TL'ye çıktı.