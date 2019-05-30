Akaryakıtta indirimler ne zaman pompaya yansıyacak?

30 kuruş sonra benzin ve motorin fiyatları ucuzlayabilir. Nasıl mı? İşte cevabı… Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) verdiği bilgilere göre; bugün itibari ile ÖTV ayarlamaları sonrasında akaryakıtta karşılanan ÖTV miktarları benzin ve motorinde 30 kuruş, LPG’de ise 20 kuruş olarak belirlendi. Yani akaryakıta gelen indirimler bu rakamların aşılması sonucunda pompa fiyatlarına yansımaya başlayacak.

İNDİRİMLER POMPAYA NE ZAMAN YANSIYACAK?

Bugün itibari ile Dolar /TL yönünü aşağı çevirdi. Hal böyle olunca dünya piyasasındaki ham petrol fiyatlarının gerilemesi ile birliktede akaryakıt fiyatları da geriliyor.

EPGİS’in konu hakkında twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle;