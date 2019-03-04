Akbank çalışma saatleri 2019: Akbank hangi saatler arasında hizmet vermektedir?

Akbank mesai saatleri hakkında bilmek istediğiniz her şey haberimizde… Akbank sabah saat kaçta açılır akşam saat kaçta kapanır? Akbank 09:00-12:30 / 13:30-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte, Akbank çalışma saatleri 2019…

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

Akbank hafta içi her gün sabah 09:00'da açılmaktadır. Öğle tatiline 12:30'da giren Akbank 13:30'da tekrar mesaiye başlamakta ve akşam 17:00'a kadar hizmet vermeye devam etmektedir. Hafta sonu yani cumartesi ve pazar günleri Akbank şubeleri kapalıdır.

Akbank ayrıca; Ramazan Bayramı (Şeker Bayramı) ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.

Akbank Genel Müdürlüğü, Konaklar Mah. 4. Levent Büyükdere Cad. Sabancı Center (içinde) / Levent / Beşiktaş / İstanbul adresinde bulunmaktadır.

Akbank Genel Müdürlük Telefon Numarası: 0 212 385 55 55

Akbank Çağrı Merkezi Telefon Numarası: 4442525

AKBANK HAKKINDA

Akbank, 30 Ocak 1948 tarihinde özel sermayeli bir ticaret bankası statüsünde Adana'da kurulmuştur. Kuruluş amacı bölgedeki pamuk üreticilerine finansman sağlamak olan Akbank, ilk İstanbul şubesini, 14 Temmuz 1950'de Sirkeci'de açmıştır. Bugün ülkemizde 986 şubesi ve 16.500'ü geçkin personeli ile hizmet vermektedir. Merkezi İstanbul'da yer almaktadır.

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