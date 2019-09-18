Akbank konut kredisi faizini indirdi!

Akbank’tan yapılan açıklamaya göre, konut kredisinde kredi tutarından bağımsız yüzde 1,17'den başlayan faiz oranları sunuyor.

‘EKONOMİNİN DEĞİŞEN KOŞULLARINI YAKINDAN İZLİYORUZ’

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, müşterilerin tüm finansal ihtiyaçlarını en iyi koşullarda karşılamayı temel ilke olarak benimsediklerini belirtti.

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Oğuz, “Müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarını en iyi koşullarda sağlayabilmek için ekonominin değişen koşullarını yakından izliyor ve harekete geçiyoruz.” ifadelerini kullandı.

AA