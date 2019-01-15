Akbank Sanat’tan yeni medya söyleşileri

Akbank Sanat, Türkiye'de yeni medyanın geleceğinin konuşulduğu bir söyleşi dizisine başlıyor.

Akbank Sanat'ın yeni söyleşi dizisi YENİ MEDYA Söyleşilerinin 23 Ocak Çarşamba günü konuğu: DijitalHabitat.com kurucusu ve yeni nesil belgesel yapımcısı Yalçın Arı. “Yeni Medya, İnsan ve Toplum” üzerine yapılacak söyleşide izleyicilerden gelecek sorulara da yanıt verilerek etkileşimli bir tartışma formatı izlenecek.

Moderatörlüğünü Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümünde Öğretim Görevlisi olan İsmail Hakkı Polat'ın yaptığı söyleşiler gelecek aylarda da, “İnsan ve Toplum”, “Yayıncılık”, “Kültür-Sanat”, “Para” ve “Hukuk” başlıkları ve her söyleşide konusunda uzaman farklı konuklarıyla 21 Mayıs tarihine kadar devam edecek.

Birbirleriyle etkileşimli milyarlarca dijital ekran üzerinden zaman-mekân algısını değiştiren yeni iletişim ortamının, farklı bir yaşam alanına dönüşmekte olduğu bu dönemde Akbank Sanat, konuyu değişik bakış açılarıyla ele almak, tartışmak ve zihinlerde yeni pencereler açmak üzere Yeni Medya Söyleşilerine ev sahipliği yapıyor.

“Yeni Medya, İnsan ve Toplum” söyleşisinde; “Web siteleri, bloglar, arama motorları, çevrimiçi oyunlar, sosyal medya platformları ve akıllı telefon uygulamaları bireylerin günlük yaşamlarını nasıl etkilemekte? Bireyler açısından yeni medya kullanımının olumlu-olumsuz etkileri neler? Ebeveynler ve eğitimciler erken yaşta yeni medya kullanımı konusunda nelere dikkat etmeli? Yeni medya, mahremiyet kaygısının azalarak her bireyin her anının bir Büyük Birader tarafından izlenebildiği sinopikon veya omniptikon bir dijital gözetimin önünü mü açıyor? Bireyler ve toplumlar bu gidişata karşı nasıl önlemler almalı? İnternet üzerinde gelişen hack akımları nasıl bireyler yaratmakta? Hack kavramının olumlu-olumsuz yanları neler? Yeni medya tedavi edilmesi gereken bir teknoloji bağımlılığı mı, yoksa hayatımıza eklemlenen yeni bir yaşam alanı mı? Eğer ikincisi ise,bu yeni yaşam alanı üzerinde birey-toplum ve devlet ilişkisi nasıl şekillenecek? İnsanlık, yeni medya üzerinden, Dijital bir Orta Çağ'a mı, yoksa Dijital bir Rönesans'a mı ilerleyecek? Dijital Ortaçağ'dan kaçınmak ve Dijital Rönesans'a doğru ilerlemek için nasıl bir Dijital Habitat kurulmalı?” konusunu irdeleyecek.

23 Ocak 2019, Çarşamba Saat: 18.30

Yalçın Arı (DijitalHabitat.com kurucusu ve yeni nesil belgesel yapımcısı) “Yeni Medya, İnsan ve Toplum”

19 Şubat 2019, Salı Saat: 18.30

Kaan Kayabalı (Onedio.com Kurucusu)

“Yeni Medya ve Yayıncılık”

12 Mart 2019, Salı Saat: 18.30

Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman (Netkent Üniversitesi Rektörü)

“Yeni Medya ve Kültür-Sanat”

16 Nisan 2019, Salı Saat: 18.30

Cemil Şinasi Türün (Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi-Blockchain Sanatçısı) “Yeni Medya ve Para”

21 Mayıs 2019, Salı Saat: 18.30

Av. Şebnem Ahi (Ahi Hukuk Bürosu Kurucu ortağı)

Av. M. Gökhan Ahi (Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi)

“Yeni Medya ve Hukuk”