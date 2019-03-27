Akbank Sendikasyon Kredisine yüzde 160’lık talep

Uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisinin devam ettiğine dikkat çeken Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil “Akbank, güçlü finansalları ve uluslararası piyasalardaki yüksek itibarıyla ülkemize finansman sağlamaya devam ediyor. Başarıyla sonuçlandırdığımız bu son işlem yurt dışındaki yatırımcıların ülkemize ilgisinin devam ettiğinin önemli bir göstergesi'' dedi.

Akbank'ın işlemlerinin Türkiye'deki sendikasyon piyasasına öncülük ettiğini belirten Binbaşgil açıklamasına şöyle devam etti:

“Piyasalarda Ağustos ayında başlayan dalgalanmaların ardından likiditeye erişimin azaldığı bir dönemde de ilk sendikasyon kredisini Akbank gerçekleştirmişti. Bugün görüyoruz ki Türk bankalarının yurt dışından borçlanmalarının önü açık. Bu da Türk bankalarının sağlam finansallarıyla piyasadaki dalgalanmalara karşı ne kadar dirençli olduğunu ve ne kadar iyi yönetildiğini gösteriyor. Ülkemizdeki güçlü düzenleme ve denetim altyapısının da bu başarıdaki rolü son derece önemli”.

“MALİYETLERDE 25 BPS İYİLEŞME SAĞLADIK”

Akbank'ın bir kez daha sendikasyon piyasasının açılışını yaptığının altını çizen Binbaşgil, “Kararlılıkla uygulanan Yeni Ekonomik Program, sıkı para politikası ve Türk bankacılık sektörünün güçlü duruşu sonucunda yatırımcıların Türk ekonomisine bakışında geçtiğimiz yılın ikinci yarısına kıyasla önemli bir iyileşme olduğunu görüyoruz. Maliyetler de bu pozitif gelişmelerden olumlu etkilendi. Geçtiğimiz Eylül ayındaki sendikasyon kredimize kıyasla maliyeti 25 bps düşürdük” dedi.

Binbaşgil, “Faiz oranını düşürmemize rağmen sendikasyonumuz yabancılardan bir kez daha yoğun ilgi gördü. Geçtiğimiz yıl Mart ayında aldığımız kredinin vadesi gelen 900 milyon dolarını, güçlü likiditemiz nedeniyle 600 milyon dolar olarak yenileyeceğimizi Ocak'ta duyurmuştuk. Ancak yabancı bankalardan hedefimizin yaklaşık yüzde 160'ına karşılık gelen 950 milyon dolar tutarında bir talep geldi. Gelen bu güçlü talep sonrası sendikasyon tutarımızı hedeflediğimizin üzerinde, 700 milyon dolar olarak yeniledik. Kredimizin tutarını azaltmayıp aynen çevirmeyi hedeflemiş olsaydık dahi bu yüksek talep ile sendikasyonumuzu yüzde 105 oranında yenileyebilecektik. Akbank, sendikasyon kredilerinin strateji ve fiyatlamalarının belirlenmesine öncülük etmeyi sürdürdü” dedi.

“YABANCI BANKALARIN İLGİSİ AĞUSTOS 2018 ÖNCESİ SEVİYELERİNE DÖNDÜ”

Akbank Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı'ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu, bankanın Mart 2019 sendikasyonuna gösterilen büyük ilginin katılımcı banka sayısına da yansıdığını paylaştı ve şunları ekledi:

“Uluslararası borçlanma piyasalarında ilgiyle karşılanan sendikasyonumuza katılan banka sayısı, Eylül sendikasyonumuza kıyasla 23 bankadan 34 bankaya yükseldi. Mart sendikasyonumuza geçtiğimiz yılki kredimize katılmayan 8 yeni banka katıldı. Katılımcı bankaların ülke sayısının Eylül sendikasyonundaki 11'den 15'e çıktığını görüyoruz. Yabancı bankaların Türkiye ilgisi Ağustos 2018 öncesi seviyelerine döndü. Yatırımcı tabanımızı genişletmekten mutluluk duyuyoruz.”

Akbank'ın son 6 ay içinde iki ayrı işlemle yurt dışından 1,7 milyar dolar sendikasyon kredisi sağladığını hatırlatan Çelebioğlu, “Güçlü mali yapımız ve kaynaklarımızla uygun koşullarda yurt dışı finansman temin ederek ekonomimizi ve reel sektörü desteklemeyi sürdürüyoruz” dedi.