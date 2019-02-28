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Akbil yenileme merkezleri çalışma saatleri 2019: Akbil yenileme merkezleri hangi saatler arasında hizmet vermektedir?

Akbil yenileme merkezleri çalışma saatleri hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Akbil yenileme merkezleri hangi saatler arasında hizmet vermektedir? İşte, Akbil yenileme merkezleri çalışma saatleri 2019…

08:12 -
Haberler Ekonomi
Akbil yenileme merkezleri çalışma saatleri 2019: Akbil yenileme merkezleri hangi saatler arasında hizmet vermektedir?

Akbil yenileme merkezleri mesai saatleri hakkında bilmek istediğiniz her şey haberimizde… Akbil yenileme merkezleri sabah saat kaçta açılır akşam saat kaçta kapanır? Akbil yenileme merkezleri 08:30 – 12:30 / 13:30 – 17:30 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte, Akbil yenileme merkezleri çalışma saatleri 2019…

AKBİL YENİLEME MERKEZLERİ ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

Vatandaşların kişisel istanbulkart başvurusu yapıp teslim aldığı, kart vizeleme ve yenileme işlemlerini gerçekleştirebildiği; İstanbul genelinde 22 noktada bulunan başvuru merkezleridir.

** Karaköy Başvuru Merkezi Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-19:00 – Cumartesi: 09:00 – 19:00
Adres: İETT Genel Müdürlüğü Karaköy Gar Binası (Tünel Yanı)

* Topkapı Bas¸vuru Merkezi Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30 – 17:30 – Cumartesi: 09:00 – 17:00
Adres: İETT Topkapı Garajı – Fatih

Bahçelievler Başvuru Merkezi Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30- 17:30
Adres: Bahçelievler Metro İstasyonu

Gaziosmanpaşa Başvuru Merkezi Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:00-12:00 – 13:00-17:00
Adres: Merkez Mah. Aladağ Sokak. No: 3 (Gaziosmanpaşa İSKİ şubesi içi)

* Kadıköy Başvuru Merkezi Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-19:00 Cumartesi: 09:00 – 19:00
Adres: Kadıköy Rıhtım – Minibüs Durakları Arkası

Pendik Başvuru Merkezi Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30- 17:30 – Cumartesi: 09:00-13:00 – 13:30-17:00
Adres: Pendik Belediye Başkanlığı Batı Mah. 1. Geziboyu Cad. No:64 Pendik/ İSTANBUL

*** Üsküdar Başvuru Merkezi Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30- 17:30
Adres: Üsküdar Hareket Amirliği, Mihrimah Sultan Camii Önü

*** Gayrettepe Başvuru Merkezi Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30- 17:30 – Cumartesi: 09:00-13:00 – 13:30-17:00
Adres: Gayrettepe Metro İstasyonu

Bağcılar Başvuru Merkezi Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30- 17:30
Adres: Bağcılar Belediyesi Güneşli Mah. Kirazlı Cad.

*** Eminönü Başvuru Merkezi Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30- 17:30
Adres: İETT Merkezi Peronlar / Eminönü

*** Beşiktaş Başvuru Merkezi Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30- 17:30 – Cumartesi: 09:00-13:00 – 13:30-17:00
Adres: Beşiktaş İETT Merkez Peronlar

Ümraniye Başvuru Merkezi Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30- 17:30 – Cumartesi: 09:00-13:00 – 13:30-17:00
Adres: Haldun Alagaş Spor Tesisleri

*** Avcılar Başvuru Merkezi Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30- 17:30 – Cumartesi: 09:00-13:00 – 13:30-17:00
Adres: Avcılar Metrobüs İstasyonu

*** Beylikdüzü Başvuru Merkezi Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30- 17:30 – Cumartesi: 09:00-13:00 – 13:30-17:00
Adres: Beylikdüzü Son Durak Metrobüs İstasyonu Çıkışı

* Yenibosna Başvuru Merkezi Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30 – 17:30 – Cumartesi: 09:00 – 17:00
Adres: İETT Yenibosna Otobüs Durakları Arkası

*** Kadıköy Metrosu Başvuru Merkezi Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30- 17:30
Adres: Kadıköy Metro İstasyonu

Bostancı Metro Başvuru Merkezi Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30- 17:30
Adres: Bostancı Metro İstasyonu

*** Ünalan Metro Başvuru Merkezi Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30- 17:30
Adres: Ünalan Metro İstasyonu

*** Kartal Metro Başvuru Merkezi Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30- 17:30 Cumartesi: 09:00-13:00 – 13:30-17:00
Adres: Kartal Metro İstasyonu

*** Taksim Başvuru Merkezi Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30- 17:30
Adres: Taksim Metro İstasyonu Gezi Parkı Çıkışı

*** Zeytinburnu Başvuru Merkezi Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30- 17:30
Adres: Zeytinburnu Metro Çıkışı

*** Sultanbeyli Başvuru Merkezi Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-12:30 – 13:30- 17:30
Adres: Fatih Cad. Yanyolu No:129, 34920 Sultanbeyli/İstanbul (Fatih Cad. Zabıta Müdürlüğü yanı)

* Kadıköy, Karaköy, Topkapı ve Yenibosna İBM noktaları, personellerin vardiyalı olarak çalışması ile öğlen arasında hizmete devam etmektedir.
** Kurumsal Şube Cumartesi Günü hizmet vermemektedir. Bireysel Şube ise belirtilen saatlerde hizmet vermektedir.
*** Bu başvuru merkezlerinde sadece Cuma günü, öğle arası saatleri 13:00 – 14:00 olarak uygulanmaktadır.

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Son güncelleme: android-time 08:13 28.02.2019
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