AKP, kamuya araç alımında vites yükseltti! Diyanet’e yok

Her yıl olduğu gibi bu yıl da kamu kurumlarına zorunlu olmadıkça yeni araç alınmayacağı sözü boş çıktı. Önümüzdeki 2020 yılında kamu kurum ve kuruluşlarıyla devlet üniversitelerine 3 bin 875 yeni araç alınacak. Cumhurbaşkanlığı da mevcut araç filosuna 2'si zırhlı ve özel güvenlikli, 20'si makam 4'ü de panelvan olmak üzere toplam 26 yeni araç daha katacak. Meclis'e gönderilen 2020 yılı bütçe yasa teklifi, araç saltanatına önümüzdeki yıl da devam edileceğinin sinyallerini verdi. Bu yılın bütçesi hazırlanırken kamu kurum ve kuruluşlarıyla üniversitelere 2 bin 260 yeni araç alınması kararlaştırılmıştı. Önümüzdeki yılın bütçesinde ise yeni araç alımı daha da artırılarak 3 bin 875'e çıkarıldı.

1100 AMBULANS

Önümüzdeki yıl kamuda en çok aracı yine Sağlık Bakanlığı alacak. Bu yılki bütçesine 500 ambulans alacak şekilde ödenek konulan Sağlık Bakanlığı önümüzdeki yıl da farklı kategorilerde bin 100 ambulans almak için yetki aldı. 50 tane de motosiklet almayı planlayan bakanlığın önümüzdeki yıl alacağı araç sayısı bin 283 olarak belirlendi.

Yeni araç alacak kurumların başında Sağlık Bakanlığının hemen ardından güvenlik kurumları geliyor. 2020'de Emniyet Genel Müdürlüğü 467, Jandarma Genel Komutanlığı 403, Milli Savunma Bakanlığı da 233 yeni araç alımı yapacak. Hazine ve Maliye Bakanlığına da kamu araç alımlarına uygulanan fiyat sınırlamasına tabi olmaksızın 100 yeni araç alması için yetki verildi. Geçen yıl 4 minübüs alımıyla listeye giren Diyanet İşleri Başkanlığına bu yıl yeni araç alınmayacak olması da dikkat çekti.

SARAYA 26 YENİ ARAÇ

Cumhurbaşkanlığı, bütçe kanunu çerçevesinde bu yıl olduğu gibi önümüzdeki yıl da 26 yeni araç alacak. Ancak araçların cinslerinde değişiklik olacak. Bu yılın bütçesinde 15 otomobil, 1 minibüs, 1 panel tipi araç, 3 otobüs ve 6 özel donanımlı araç yer alırken, gelecek yıl alınacak araçların 10'u orta düzey, 10'u üst düzey makamlarda kullanılacak otomobiller, 4'ü panelvan, 2'si de fiyat sınırına tabi olmayan güvenlik önemli binek otomobillerden oluşacak.