AKP’den iki farklı ekonomi yorumu!

AKP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl’de yaptığı konuşmada, Türkiye’nin mal ve hizmet ticaretinde cari fazla verdiğini söyledi.

Son 17 yılda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Doğu ve Güneydoğu’ya ciddi yatırımların yapıldığını anlatan Yılmaz, şöyle dedi:

“Altyapıya muazzam yatırımlar yapıldı. Duble yollardan hava limanlarına, hastanelerden üniversitelere ve köylere götürülen hizmetlere varıncaya kadar. Bu yapılan alt yapı yatırımları genel anlamda yatırım ortamını da iyileştirmiş oluyor. Diğer yandan insana yatırım yaptık, bugün aşağıdan çok daha eğitimli bir nesil geliyor. Genç ve dinamik bir nüfusumuz var ama bu nüfusa yeterince eğitim veremezsek, mesleki nitelikler kazandıramazsak bu genç nüfustan hedeflediğimiz faydayı elde edemeyiz. Dolayısıyla son 17 yılda yine eğitime ve sağlığa yapılan yatırımlar, mesleki eğitime yapılan yatırımlar son derece önemlidir. Bu iki unsurla, yani fiziki alt yapıya yapılan yatırım ve insana yapılan yatırım bizi belli bir noktaya getirdi.”

“TÜRKİYE 5,9 MİLYAR DOLAR FAZLA VERDİ”

Genel olarak ekonomide bir dengeleme süreci yaşandığını, bu konuda çok ciddi tedbirler alındığını dile getiren Yılmaz, geçen yıla göre enflasyon ve faiz oranlarında da ciddi bir düşüş olduğunu aktardı.

Yılmaz, konuşmasına şöyle sürdürdü:

“Cari açık verirdi geçmişte Türkiye, 60-70 milyara dolarlara varan cari açıklarımız olurdu. Son olarak eylül ayında açıklanan cari hesaplarla ilgili rakama baktığınız zaman açık değil fazla veren bir ülke olduk. 5.9 milyar dolar Türkiye Cumhuriyeti fazla verdi, dünyaya karşı yaptığı mal ve hizmet ticaretinde. Dolayısıyla artık Türkiye mali olarak çok daha güçlü bir bünyeye sahip. Bu mali bünye ile önümüzdeki dönem büyüme ve istihdam dönemi olacak.”

“TÜRKİYE BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK”

Türkiye’nin bu büyümesinin sürdürülebilir olmasının gelecekte daha fazla refah artışı olarak topluma yansıyacağını anlatan Yılmaz, “Ekonomimizi büyüteceğiz, büyüyen ekonomimizin nimetlerini de adaletli bir şekilde paylaşacağız. Bölgelere ve kesimler arası adaleti de gözeteceğiz. Refah arttıkça bundan yaşlımız, dulumuz, yetimimiz, engellimiz, çalışanımız, köylümüz, çiftçimiz gibi herkes faydalanacak.” ifadelerini kullandı.

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BAKAN SELÇUK EYT İÇİN PARA YOK DEDİ

AKP’li Cevdet Yılmaz’ın çizdiği ekonomik tablonun aksine kabinedeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ekonomik tablonun Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) istediği emekliliği sağlayamayacağını savundu.

Bakan Selçuk yaptığı açıklamada EYT ile ilgili, “En az 10 analiz yaptık. Her türlü kombinasyonu denedik. Hiçbirinin maliyeti sürdürülebilir değil” dedi.

ERDOĞAN DA KARŞI ÇIKMIŞTI

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta EYT için, “Tutturmuş bir EYT, erken emeklilik. İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı. Bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar bunun bedelini ödediler. Niçin erken emeklilik? Bırakalım ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını alsın. Erken emekli olduğu zaman ideal ücreti alamayacak hem de ikinci bir iş aramak suretiyle ikinci iş ile işsizliğe öncü olacak. SGK sistemimizin çökmesini istemelerinin tek sebebi kaos ortamından kendilerine siyasi rant devşirme hesabıdır.

Biz bunu yapmayacağız. Arkadaşlarıma söylüyorum. Beni bu yola asla teşvik etmeyin. Milletimin zararına olan bir şeye asla yokum. Seçim kaybetsek de yokum. Bütün dünya bizim sistemimizi kendine uyarlamaya çalışıyor, bizdeki bazı köhne zihniyetler sistemi çökertmek için hinlik peşinde koşuyor” ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca AKP Sözcüsü Ömer Çelik de EYT için “Bahsedilen politikaları uygulamanın ülkeye bir maliyeti vardır. Ve bu maliyet ülkenin altından kalkabileceği bir maliyet değildir. Cumhurbaşkanımız bunun altını çizmiştir. Netice itibariyle bu noktada da Sayın Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir” diyerek “Elimizdeki tabloyu görseler, aynı yaklaşım içinde olacaklardır” şeklinde açıklamada bulunmuştu.