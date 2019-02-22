AKP’li Sakine Hanım’a İŞKUR piyangosu

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) açtığı “Toplum Yararına Çalışma Programı'' kapsamında, AKP Giresun Keşap İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Sakine Aykıt, işe yerleştirildi. Aykıt, aynı zamanda İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Aykıt'ın da eşi…

KURAYA KATILDI

Sakine Aykıt, İŞKUR üzerinden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Yolağzı Engelsiz Yaşam Merkezi'nde istihdam edildi. Aykıt SÖZCÜ'ye “İŞKUR aracılığıyla istihdam edildim. Partideki görevim de devam ediyor. Partide görev alamaz mıyım” dedi. Aykıt'ın eşi Milli Eğitim Müdürü Salih Aykıt da, “Eşim, kuraya girdi ve istihdam edildi. Geçici ve 6 ay süreli bir iş. Her vatandaş gibi partide de görev alabilir” açıklaması yaptı.

Daha önce de Malatya'da bir İŞKUR memuru AKP toplantısına katılıp AKP'li milletvekili ve eski bakan Bülent Tüfenkci'nin verdiği isimleri tek tek not etmişti.