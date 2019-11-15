Aksa’dan yeni bir global hamle

Amerika'dan Asya'ya, Afrika'dan Okyanusya'ya kadar 170 ülkeye satış yapan; Türkiye, Çin ve ABD'deki üretim tesisleriyle dünyanın beş büyük jeneratör üreticisinden biri olan Aksa Jeneratör global bir marka olarak dünya ligindeki yerini yükseltecek önemli bir iş birliğine imza attı. Aksa Jeneratör, Japon sanayi devi Mitsubishi ile yüksek teknolojili jeneratör üretmek üzere Asya Pasifik merkezli ortak bir şirket kurdu.

Aksa Jeneratör'un 35 yıldır güvenin simgesi olan bir marka olarak yalnız Türkiye'de değil global pazarlarda da liderler arasında yer aldığını belirten Aksa Jeneratör CEO'su Alper Peker, sektördeki gelişmeleri takip eden değil, yön veren bir marka haline geldiklerini söyledi.

“TEKNOLOJİMİZİ DAİMA GÜNCELLEDİK”

Mitsubishi Heavy Industries ile ortaklıklarının dünya pazarında yakaladıkları büyüme ivmesini daha da ileri seviyeye taşıyacağını belirten Peker şöyle devam etti: “Günlük yaşantımızda ve çalışma ortamımızda enerji gereksiniminde sürekliliğinin sağlanması için jeneratör seçimi ve kullanımı giderek daha fazla önem kazanıyor. Bu ihtiyacı en iyi şekilde karşılayabilmek için dünya çapındaki teknolojik gelişmelerin daha sıkı takip edilmesi gerekmektedir. Biz Aksa Jeneratör olarak teknolojimizi daima güncelledik, inovasyona önem verdik ve en önemlisi hizmet verdiğimiz sektörlerin değişen ihtiyaçlarıyla uyumlu yönde bu gelişmeleri sağladık. Mitsubishi ile birlikteliğimizi de bu doğrultuda ele alıyoruz. Türkiye'nin dünya çapında jeneratör markası Aksa, bu ortaklık ile dünya jeneratör sektöründe daha üst sıralara gelecek ve Türk mühendisliğinin ve Türk sanayisinin üretim gücü global arenada daha da sağlam bir konuma taşınacaktır.”