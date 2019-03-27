Alarko Carrier’ın e-ticaret platformu açıldı!

İklimlendirme sektöründe 65 yıldır faaliyet gösteren Alarko Sanayi ve Ticaret A. Ş. ile 1998 yılında alanında dünyanın lider kuruluşu Carrier ile eşit ortaklıkla kurulan Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A. Ş., sosyal medya platformlarında başarılı çalışmalarından sonra şimdi de web sitesini yenileyerek tüketicilerine e-ticaret platformu sunuyor. Platforma www.alarko-carrier.com.tr web adresinden erişilebiliyor.

Alarko Carrier'ın e-ticaret sitesi ziyaretçilerine istedikleri gün ve saatte klima veya kombi siparişi verebilme konforu yaşatıyor. Site üzerinden kombi, klima ve aksesuarları hakkında detaylı bilgi alınıp online olarak sipariş verilebiliyor.

Klima ve Kombi Sihirbazı ziyaretçilere rehberlik ediyor

Sade, modern ve kullanıcı dostu arayüzüyle dikkat çeken sitede ziyaretçiler, kategoriler üzerinden, ürünlere ait özelliklere, teknik verilere ve dokümanlara erişebiliyor. Aynı zamanda sitede yer alan Kombi ve Klima Sihirbazlarını kullanarak, ihtiyaçlarına en uygun modeli seçebiliyor.

Kombi Sihirbazı özelliğinde ziyaretçiler, yaşadıkları il bilgisini, dairelerinin bulunduğu katı, yerleşim ve yalıtım durumunu, daire metrekaresi ve evin tavan yüksekliğini girerek, kendileri için en uygun kombiyi birkaç tıkla öğrenebiliyor. Klima Sihirbazı'nda ise yaşanılan şehir, mahaldeki ortalama kişi sayısı, klimanın kullanılacağı mekanın boyutu, pencere yönü, toplam pencere alanı, yalıtım kriterleri değerlendirilerek en uygun klima modelleri listeleniyor.

Sitenin veri yönetim sistemi sayesinde üye olan tüm kullanıcılara, ürünler ve çeşitli kampanyalar, yıllık ürün bakımı gibi son derece kritik konularda hatırlatmalar yapılıyor, yeni geliştirilmiş ürünler ve üyelerin ihtiyacı olabilecek diğer ürün grupları ile ilgili bilgiler gönderiliyor.

Sitede Alarko Carrier'ın ürün gamında yer alan, bina yönetim sistemleri, ısı paylaşım hizmetleri gibi mühendislik ön hizmetine ihtiyaç duyulan ürünler için de bilgi ve teklif formları sayesinde çok hızlı bir şekilde ihtiyaçlara yanıt veriliyor.

E-ticaret sitesiyle dijital dönüşüm sürecine önemli bir yatırım yaptıklarını aktaran Alarko Carrier Genel Müdürü Cem Akan, “Alarko Carrier olarak trendleri yakından izliyor, uzun vadeli stratejik planlarla hareket ediyoruz. Tüm dünyada dijitalleşmenin getirdiği değişime tanık olduğumuz bu dönemde, dijital dönüşüm kaçınılmaz bir süreç. Biz de e-ticaret platformumuzla önemli bir adım attık. Türkiye'de ilklerden biri olan sitemiz ile sektörümüze örnek olacak bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diye bilgi verdi.