Albayrak’a sordular: Olası yaptırımlara dayanabilir misiniz?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin Suriye’de ne istediğinin çok açık olduğunu, bu doğrultuda da ABD, Rusya ve İran gibi tüm taraflarla yakın diyalog içinde olduklarını belirterek; ABD ile de iletişim kanallarının çalıştığını ve karşılıklı olarak birbirlerinin endişelerini anladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın son haftalarda çok yakın bir diyalog yürüttüğüne işaret eden Albayrak, Trump’ın Türkiye ekonomisini tehdit eden tweetinin etkisinin de daha önce yazdıklarına kıyasla çok daha az olduğunu; bunun da iki ülke arasındaki temel işbirliğinin sağlamlığının bir yansıması olarak görülmesi gerektiğini ifade etti.

‘TÜRKİYE EK YAPTIRIMLARA NE KADAR SAVUNMASIZ?’

Albayrak, Reuters ile söyleşisinde, “Başkan Trump, eğer Türk birlikleri Suriye’deki YPG milislerine saldırırsa, Türkiye ekonomisini mahvetmekle tehdit etti. Türkiye ekonomisi, Halkbank’a karşı olası bir ABD hamlesi veya Türkiye’nin ihracatına ek yaptırımlar konusunda ne kadar savunmasız?” sorusu üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:

‘SİYASETTE OLDUKÇA TECRÜBEM VAR’

“Her şeyden önce, geçen yaz yazdıklarıyla karşılaştırıldığında, sözlerinin etkisi önemli ölçüde daha az. Bu, manşetlere rağmen, iki ülke arasındaki temel işbirliğinin oldukça sağlam olduğu gerçeğinin bir yansımasıdır. Bu amaçla, her iki lider de son haftalarda çok yakın ve işbirlikçi bir diyalog yürüttüler… Türkiye ile ABD uzun zamandır devam eden bir ittifak içinde. Bu ittifak zor zamanlara ve fikir farklılıklarına dayandı. Siyasette oldukça tecrübem var. Öğrendiğim şu ki, karar verme zamanı geldiğinde politikacılar rasyonel davranıyorlar. Aramızdaki tüm iletişim kanalları çalışıyor. ABD’nin endişelerini anlıyoruz ve onlar da bizim endişelerimizi anlıyorlar.”

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Twitter’da yaptığı bir açıklamada, Türkiye’nin Suriye’deki Kürtlere saldırması halinde Türkiye’nin ekonomik açıdan “harap” olacağını ifade etmişti. Türkiye ise, ABD’nin iki ülke arasındaki stratejik ortaklığa itibar etmesini beklediğini açıklamıştı.

ZİRAAT TİCARİ AMAÇLA YAPILANDIRMADA; KART PAZARINDA PAYI ARTABİLİR

Albayrak özellikle kamu bankalarının dahil olduğu kredi kartı yapılandırma ve spor kulüplerindeki borç yapılandırmaların bankalara olumsuz etkileri ile ilgili olarak ise şunları söyledi:

“Kamu bankalarının bankacılık sektöründe dengeleyici bir rolü vardır. Kârlı oldukları sürece, karşı karşıya kaldığımız sorunlara yönelik bazı kapsayıcı politikalar yürütmekte sorun görmüyorum. Şu anda devlete ait bankalar iyi durumda. Ziraat’ın eylemleri söz konusu olduğunda, tüm bu adımlar esas olarak ticari amaçlarla yürütülmektedir.”

Ziraat Bankası’nın aktiflerine göre en büyük bankalardan biri olmasına rağmen kredi kartı pazarında düşük bir paya sahip olduğunu belirten Albayrak, “Ve yönetim, bir pay almanın yollarını arıyordu. Yönetimin temel amacı, hissedar değeri yaratmaktır. Ve tüm ticari bankaların bu bakış açısıyla yönetilmesi bekleniyor. Bu nedenle, daha uzun vadeli bir bakış açısıyla, tüm bu adımların kârlılığı ve müşteri sadakatini artıracağını ve böylece bankaların hissedarları için pozitif değer yaratacağını umuyorum” diye konuştu.

REUTERS

