Albayrak Davos’ta açıklamalarda bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, büyümede 2019 için belirlenen yüzde 2.3 hedefinin halen ulaşılabilir olduğunu, tepe noktasının görüldüğü enflasyonda hedefleri TCMB ile bağımsız ancak yakın işbirliği ile gerçekleştirmek için çalıştıklarını söyledi.

Albayrak, bir sonraki PPK kararında faiz indiriminin gündeme gelip gelmeyeceğiyle ilgili soruya, “Merkez Bankası işini yapıyor. Mart ayında ne yapacaklarını bilmiyorum. Ama bir şeyi biliyorum, ne yaparlarsa yapsın; analitik bir titizlikle yapıyorlar.” diye konuştu.

İşte Berat Albayrak’ın açıklamalarından satır başları;

Güven ve kredibilite çok önemli son zamanlarda Türkiye'de krizler olaylar, yeni sistemle yeni bir dönem başlıyor. Bu dönemde üç büyük geleneksel sorun var. Bütçe disiplini cari açık.

Türkiye'nin başardığı şeyleri konuşmak lazım. Ben Türkiye'yi fırsat olarak görüyorum. Türkiye çok dinamik bir pazar. Eğitimli bir nüfusu var. Türkiye hükümeti 2002 yılından bu yana milli eğitim bakanlığına ciddi harcamalar yapıyor.