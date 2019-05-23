İVME Finansman Paketi açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “İVME (İleri, Verimli, Milli Endüstri) Finansman Paketi”nin ayrıntılarını açıkladı. İşte Bakan Albayrak’ın açıklamalarından satır başları:

Bir ay sonra Mayıs ayında bu dönüşüm stratejisini hayata geçirmek için buradayız. Bu kapsamda finansman sağlamıştır. Stratejik önceliğimiz orta, yüksek ve yüksek teknoloji olmuştur. Finansman paketimiz ürün odaklı finansman yaklaşımını belirler. Dış ticaret açığını pozitif katkı sağlayan ürünlere finansman sağlayacaktır.

CARİ DENGEYE ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAĞIZ

Yerli üretim kabiliyetimiz güçlenecektir. Bugün açıkladığımız ‘İVME’ paketi de finansmanı uygun maliyetlere indirecektir. Üç ana faaliyet alanına üç kamu bankamızın katılımıyla yıl sonuna kadar 30 milyar liralık bir finansman sağlamış olacağız.

Üç ana faaliyet alanını, ham madde ve ara malı imalatı, makine imalatı ve tarım olarak belirledik. Ham madde ve ara malı üretiminde 2 yıla kadar anapara geri ödemesiz-azami 10 yıl olmak üzere- 150 milyon TL’ye kadar yatırım kredisi sağlanacak.

Cari dengeye önemli katkılar sağlayacağız. Kağıt, karton, mukavva dört ana başlıkta temel eczacılık ve bunun gibi bir çok sanayi ürünü desteklenmiş olacak. Başta saydığımız dört ana başlıkta suni sentetik elyaf, uçucu yağlara kadar 21 alt başlıkta ham madde ve aramalı desteklenecektir. İthalat payı 28.2 milyar dolar bu ürünler. Bu büyüklükte bir ithalatı çok çok daha aşağılara çekeceğiz.

6 SEKTÖR ÖNCELİKLİ

Elektrikli makine ve aksamları bilgisayar elektronik optik 6 sektör önceliklendirilecek. Musluk, valf, vana elektrik motorları gibi 22 alt başlıktaki ürünleri destekleyeceğiz. 18 milyar dolarlık ithalat var burada. Tüm bu kalemlerin toplamı 1 ve 2'nin 46.2 milyar dolarlık cari açık etkisini kırabilmeyi amaçlıyoruz. Azami 10 yıla kadar 150 milyon TL yatırım kredisi sağlanacak. 1 yıl geri ödemesiz azami 30 milyon işletme kredisi vereceğiz.

TARIMDA YATIRIM KREDİSİ

Tarım gerek enflasyonla mücadele gerekse ithalatın azalması anlamında önem taşıyor. Soya, mısır, ayçiçeği üretimi birlik ve ekipman paketinden oluşuyor. Tarımdaki vade seracılık 14 ay, yatırım kredileri için 84 ay. Seracılık dışında yatırım kredileri için 60 ay vade sağlanacak. İşletme giderinin tamamı kadar. Seracılık ve mekanizasyonda yatırım kredisi uygulanacak. Tarım alanında faiz oranları yüzde 0 ile yüzde 14.25 arasında değişecek. Bu krediler Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından verilecek.