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Albayrak: Nisan ayında yol haritasını açıklayacağız

Katıldığı canlı yayında ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik durumu değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak. "Biz 8-9 ayda atılacak adımları birkaç ay içinde attık. Nisan ayıyla da birlikte yeni yol haritasını açıklayacağız" dedi.

20:58 -
Haberler Ekonomi
Albayrak: Nisan ayında yol haritasını açıklayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak. katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu. Enflasyonla ilgili Albayrak, “Türkiye ekonomisi her geçen gün güçlü adımlar atıyor. Yaz aylarında cari açıkta pozitif süreçler yaşayacağız. Eylül ayında da tek haneyi görmek mümkün. 31 Mart yerel seçim sonucu ne olursa olsun. Seçim sonrası önümüz çok açık” dedi.

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YENİ YOL HARİTASI NİSAN’DA

Yeni yol haritasını seçimden sonra açıklayacaklarını ifade eden Albayrak, “Biz 8-9 ayda atılacak adımları birkaç ay içinde attık. Nisan ayıyla birlikte yol haritasını açıklayacağız. Seçimden sonra süreç çok ama çok olumlu olacak. İstihdam raporları da pozitif yönde” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme: android-time 21:02 22.03.2019
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