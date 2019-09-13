Albayrak: Yurt içi tasarruflarla ilgili önemli bir adım atılacak

Euronews internet sitesine yazdığı makalede Albayrak, bankacılık sektöründe yıllık bazda yaklaşık yüzde 15 daralan kredi hacminin ciddi bir endişe olmaya devam ettiğini belirterek, uygun işletmelere kesintisiz bir kredi akışının devam etmesini sağlamak istediklerini söyledi.

Albayrak, “Finansal yeniden yapılanmalarla ilgili yeni yasa, bu konudaki kararlılığımızı göstermektedir. Ayrıca, özellikle enerji ve inşaat sektörlerinde sorunlu krediler üzerinde çalışan bankaları yakından takip ediyoruz. Birçok uluslararası ve yerli yatırımcının sorunlu kredileri almak için fon kurmakla ilgilendiğini belirtmekte fayda var. İş ortamına desteğimizi genişletmek için gerekli kuralları ve düzenlemeleri getirmeye istekliyiz” dedi.

Albayrak ayrıca, ulusal bir kredi derecelendirme kuruluşunun da bilgi ortamını daha da iyileştireceğini belirterek, sermaye piyasalarını derinleştireceğini ifade etti.

Konuya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre, Türkiye’nin uzun süredir gündeminde olan yerli kredi derecelendirme kuruluşu için Türkiye’de faaliyet gösteren Japon kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating’in en az yüzde 80 hissesinin satın alınması için görüşmeler yürütülüyor.

Albayrak cari dengeyi desteklemek ve doğrudan yabancı yatırım çekmek için, Türkiye Varlık Fonu’nun diğer kamu kurumları ile birlikte ilaç, petrokimya, enerji ve teknoloji sektörlerinde stratejik ortaklıklara yönelik aktif olarak görüşmeler yürüttüklerini de sözlerine ekledi.

REUTERS