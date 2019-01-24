Albayrak’tan Davos değerlendirmesi

İşte Albayrak’ın açıklamalarından satır başları;

Gayet başarılı bir Davos ziyareti gerçekleştirdik. Türkiye’nin güçlü bir döneme girdiğini anlattık. Etkin, aktif ve stratejik bir hazinecilik ortaya koyacağız.

Sadece son çeyrekte bütçelediğimiz faiz giderlerinde 3 milyar TL’ye yakın tasarruf elde ettik.

Özellikle 4. çeyrek ve 2019’un ilk çeyreği noktasında bir çok beklentilerin aksine güçlü bir şekilde kapatacağız. Reel ekonomi ve büyümede 2019’u güçlü kapatacağız.

Enflasyonla mücadelede yeni sisteminin getirdiği muazzam katkıyla enflasyonda tepeyi gördükten sonra aşağı yönlü trendi görmeye devam ediyoruz. Yakın takibimiz devam ediyor.

Bütçe disiplini, cari denge, ve enflasyon konularında piyasadaki güvenin tesisi edilmesi açısından beklenenin çok üzerinde güçlü neticeler aldık.

Reel ekonomi yaşananlara çok güçlü bir cevap verdi. Ekonominin tüm paydaşlarını rasyonel bir politikayla yönetmek zorundayız.

Üç büyük kaygı ilimine edildi arkadaşlar. Adımlar çok daha güçlü atılmaya devam ediyor. 2019’un tamamında çok güçlü bir reaksiyonu birlikte yaşayacağız.

“KDV İADELERİ BASİT BİR KONU DEĞİL”

2019 bütçesinde tek seferlik gelir öngörmedik. 2019 bütçesi çok daha rahat bir bütçe olacak. Kuru konusunda stratejik bir akılla sahada olacağız. Kurun reel ekonomiye etkisini yakından takip edeceğiz. Önceliğimiz Hazine borçlanmalarında maliyetleri düşürmek.

Bizim birinci önceliğimiz bütçede faiz tasarrufu elde etmek. KDV iadeleri basit bir konu değil. Önce rakamlarla ilgili bir çalışma yapılması gerekiyor.

Ocak ayı itibarıyla ortaya çıkan resim iyileşmenin beklenenden daha büyük olduğu yönünde. Kredi maliyetlerinin düşmesi piyasadaki iyileşmeyi gösteriyor.

Davos’ta verimli görüşmelerimiz oldu. Görüşmelerimizin olumlu etkileri başladı. Almanya ve Fransa ile olumlu görüşmeler yaptık. Çin ve Güney Kore ile ticaret açığı konusunda çok ciddi bir çalışma yürütmeye başladık. Çin ve Günay Kore’ye karşı bu tarz bir açıkla devam edemeyeceğimiz söyledik. Çok daha aktif bir Güney Kore ve Çin politikası gözlemleyeceğiz.