Albayrak’tan enflasyon değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Bakan Albayrak yıllık enflasyonun hedeflendiği gibi yüzde 20 seviyesinin altında gerçekleştiğini ifade etti.

İşte Bakan'ın Twitter üzerinden yaptığı yazılı açıklama:

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Şubat ayında yüzde 0,16 oranında gerçekleşerek beklentilerin altında arttı. Yıllık tüketici enflasyonu ise uzun bir süre sonrasında yüzde 19,67 gerçekleşerek yüzde 20 seviyesinin altında gerçekleşti.

Şubat ayı enflasyon rakamı alınan tedbirlerin etkisini gösteriyor. Enflasyon gerilemeye devam edecek. Özellikle yüzde 19.02’den yüzde 18.12’ye gerileyen çekirdek enflasyon, düşüş eğiliminin giderek belirginleştiğini ortaya koyuyor.

ÜFE'deki ciddi düşüş de, enflasyondaki düşüşün güçlenerek devam edeceğini gösteriyor. Gıda enflasyonun mevsimsel olumsuz etkiye rağmen, beklentilerin altında kalması Tanzim Satış kararının gıda fiyatlarını baskılamadaki başarısını göstermiştir.

Önümüzdeki süreç için enflasyon açısından çok daha iyimseriz. Mevsimsel olumsuzlukların geride kalması ve ikinci çeyrekten itibaren özellikle gıda tarafında atacağımız yapısal adımlarla, yaz aylarından itibaren tüm kalemlerde güçlü düşüşler göreceğiz.