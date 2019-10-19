Alım gücünde 5 yılda yaşanan büyük düşüş iPhone’a böyle yansıdı

Türkiye’de alım gücünde yaşanan düşüş, son dönemde kurlarda yaşanan yükselişle zirve yaptı. Türk Lirası değer kaybederken, yükselen dolar ile birlikte özellikle yurt dışından gelen malların fiyatları yükseldi.

Bu duruma en çarpıcı örnek ise dün İstanbul Zorlu Center’daki Apple mağazasında yaşandı. Apple’ın en son modeli iPhone 11 dün Türkiye’de satışa çıktı. 2014 yılında iPhone 6 modeli satışa çıktığında Apple mağazasının önünde uzun kuyruklar oluşmuştu.

2017 yılında iPhone X satışa çıktığında ise uzun kuyruklar yerini küçük kalabalıklara bırakmıştı. Dün satışa çıkan iPhone 11 için ise ne uzun kuyruklar ne de küçük kalabalıklar oluştu. Mağaza içinde ise Türk’ten çok dolar ve euro ile harcama yapan yabancı turist bulunuyor.

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2014 YILINDA SATIŞA ÇIKAN iPHONE 6, 2 BİN 349 LİRAYDI

iPhone 6, 2014 yılında Türkiye’de satışa çıktığında en ucuz modeli 2 bin 349 liradan alınabiliyordu. En pahalı model ise 3 bin 249 liraydı.

Merkez Bankası’nın enflasyon hesaplayıcısına göre 2014 yılının Eylül ayında 2 bin 349 TL olan bir ürünü almak için, 2019 yılının Eylül ayında 4 bin 121 TL ödememiz gerekiyor. Fakat bugün en ucuz iPhone modelinin fiyatı 7.299 TL.

(iPhone 6 ABD’de satışa çıktığında en düşük modelinin fiyatı 649 dolardı. Bugün iPhone 11’in en düşük modeli ABD’de 699 dolardan satışa çıktı.)

iPHONE X, 2017 YILINDA 6 BİN 99 LİRADAN SATIŞA ÇIKTI

2017 yılında Apple, iPhone X modelini Türkiye’ye getirdi. En ucuz iPhone X, 6 bin 99 liradan satışa çıkarıldı. Bu rakamın şu anki karşılığı ise yaklaşık 8 bin 298 TL.

En pahalı iPhone X modeli ise 6 bin 899 liradan satışa sunuldu. 2017 yılında bu parayı veren bir kişi, günümüz şartlarında yaklaşık 9 bin 386 lira ödemiş oldu.

2019 YILINDA EN UCUZ iPHONE 7 BİN 299 TL

Dün satışına başlanan iPhone 11’in üç modeli altında, farklı özellikleri olan toplam 9 telefon satışa sunuldu. Bu telefonların en ucuzu 64 GB’lık iPhone 11 modeli olurken, en pahalısı ise 14 bin 999 TL’lik fiyatıyla, 512 GB’lık iPhone 11 Pro Max modeli oldu.

2014 yılında Apple’ın çıkardığı en yeni iPhone’un en ucuz modeli, asgari ücretin 2.7 katıyken, 2019 yılına gelindiğinde en ucuz iPhone 11 modelinin fiyatı asgari ücretin 3.6 katına çıkmış durumda.