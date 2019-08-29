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Alkol zamlarının ardından kolonya içen bağımlı bir vatandaş bayıldı

Alkole gelen zamdan sonra, alkolik bir vatandaş kolonya içerek caminin avlusunda sızdı. Vatandaş tedavi için hastaneye kaldırıldı.

15:30 -
Haberler Ekonomi
Alkol zamlarının ardından kolonya içen bağımlı bir vatandaş bayıldı

Antalya'da cami bahçesinde kolonya içip sızan şahsı kimse uyandıramadı. Yüzüne konan sineklere de aldırış etmeyen şahsı gören sağlık ekipleri ilk etapta ölü sandı.


Olay öğlen 11.30 sıralarında Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi Yükseliş Cami bahçesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, öğlen namazı için camiye gelen imam, cami bahçesinde hareketsiz bir kişinin yattığını fark etti.

Durumun polise bildirilmesinin ardından olay yerine gelen ekipler, isminin Şükrü Ç. olduğu anlaşılan adamın kolonya içtiğini tespit etti.

Ekipler uzun süre şahsı uyandırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Uyarılara aldırış etmeyen Şükrü Ç., horuldayarak uyumaya devam etti.

Polis ekiplerinin talebiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde gördükleri Şükrü Ç.'yi ölü sandı.

Yerde ilk müdahalesi yapılan Ç., sedyeye alınırken dahi hiç uyanmadı. Şahıs, tedavi için ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YıllarRakı *Şarap **Bira ***Viski **
2014 Haziran48.982820.49394.595483.7073
2015 Haziran55.233722.45275.167588.7217
2016 Haziran65.774325.66376.0174104.9511
2017 Haziran71.506828.76226.8139114.3731
2018 Haziran87.093133.11697.7943129.5627
2019 Haziran115.445043.778810.0403171.5402
Değişim (%)135.6113.6118.4104.9

(*) Rakı fiyatları 35 ve 70'lik rakının ağırlıklı ortalaması alınarak belirleniyor.
(**) Şarap ve viski fiyatlarında 70-75'lik şişelerin fiyatları baz alınıyor.
(***) Birada 50'lik kutu ve şişe fiyatları baz alınıyor.

İHA-SOZCU.COM.TR

Son güncelleme: android-time 15:33 29.08.2019
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