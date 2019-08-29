Alkol zamlarının ardından kolonya içen bağımlı bir vatandaş bayıldı

Antalya'da cami bahçesinde kolonya içip sızan şahsı kimse uyandıramadı. Yüzüne konan sineklere de aldırış etmeyen şahsı gören sağlık ekipleri ilk etapta ölü sandı.



Olay öğlen 11.30 sıralarında Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi Yükseliş Cami bahçesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, öğlen namazı için camiye gelen imam, cami bahçesinde hareketsiz bir kişinin yattığını fark etti.

Durumun polise bildirilmesinin ardından olay yerine gelen ekipler, isminin Şükrü Ç. olduğu anlaşılan adamın kolonya içtiğini tespit etti.

Ekipler uzun süre şahsı uyandırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Uyarılara aldırış etmeyen Şükrü Ç., horuldayarak uyumaya devam etti.

Polis ekiplerinin talebiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde gördükleri Şükrü Ç.'yi ölü sandı.

Yerde ilk müdahalesi yapılan Ç., sedyeye alınırken dahi hiç uyanmadı. Şahıs, tedavi için ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yıllar Rakı * Şarap ** Bira *** Viski ** 2014 Haziran 48.9828 20.4939 4.5954 83.7073 2015 Haziran 55.2337 22.4527 5.1675 88.7217 2016 Haziran 65.7743 25.6637 6.0174 104.9511 2017 Haziran 71.5068 28.7622 6.8139 114.3731 2018 Haziran 87.0931 33.1169 7.7943 129.5627 2019 Haziran 115.4450 43.7788 10.0403 171.5402 Değişim (%) 135.6 113.6 118.4 104.9

(*) Rakı fiyatları 35 ve 70'lik rakının ağırlıklı ortalaması alınarak belirleniyor.

(**) Şarap ve viski fiyatlarında 70-75'lik şişelerin fiyatları baz alınıyor.

(***) Birada 50'lik kutu ve şişe fiyatları baz alınıyor.

İHA-SOZCU.COM.TR