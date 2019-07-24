Alkollü içecek fiyatları son 5 yılda ne kadar arttı?

Türkiye’nin gündeminde sahte içki operasyonları ve bu içkilerden hayatını kaybedenler yer alıyor. Alkollü içeceklerin fiyatları yapılan vergi zamları nedeniyle sürekli artarken bir çok vatandaş kendi içkisini evinde üretme yoluna gitti. Alkollü içeceklere yapılan zamlar sahte içki üretimine de artırdı. Sahte içkilerden içen çok sayıda vatandaş hastanelere kaldırılırken sadece son bir ayda Adana, Mersin, Niğde ve Osmaniye’de 23 kişi yaşamını yitirdi. Peki Türkiye’de alkollü içecek fiyatları nereden nereye geldi?
SON 5 YILDA BÜYÜK ZAM
Türkiye’de en çok tüketilen alkollü içeceklerden olan bira, rakı, şarap ve viski fiyatları son 5 yılda yüksek oranda arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2014 yılı Haziran ve 2019 yılı Haziran ayları arasında rakının fiyatı yüzde 135.6, şarabın fiyatı yüzde 113.6, biranın fiyatı yüzde 118.4, viskinin fiyatı ise yüzde 104.9 arttı.
|2014 Haziran
|2015 Haziran
|2016 Haziran
|2017 Haziran
|2018 Haziran
|2019 Haziran
|Değişim (%)
|Rakı *
|48.9828
|55.2337
|65.7743
|71.5068
|87.0931
|115.4450
|135.6
|Şarap **
|20.4939
|22.4527
|25.6637
|28.7622
|33.1169
|43.7788
|113.6
|Bira ***
|4.5954
|5.1675
|6.0174
|6.8139
|7.7943
|10.0403
|118.4
|Viski **
|83.7073
|88.7217
|104.9511
|114.3731
|129.5627
|171.5402
|104.9
(*) Rakı fiyatları 35 ve 70’lik rakının ağırlıklı ortalaması alınarak belirleniyor.
(**) Şarap ve viski fiyatlarında 70-75’lik şişelerin fiyatları baz alınıyor.
(***) Birada 50’lik kutu ve şişe fiyatları baz alınıyor.
AVRUPA İKİNCİSİ
Avrupa Birliği’nin (AB) istatistik kurumu Eurostat’ın verilerine göre, satın alma gücüne göre hesaplandığında Türkiye, 37 Avrupa ülkesi içinde alkolün en pahalı olduğu ikinci ülke. Listenin ilk sırasında ise Arnavutluk yer alıyor. Üçüncü sırada ise Bosna Hersek var. En ucuz ülke ise Lüksemburg.