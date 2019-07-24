Alkollü içecek fiyatları son 5 yılda ne kadar arttı?

Türkiye’nin gündeminde sahte içki operasyonları ve bu içkilerden hayatını kaybedenler yer alıyor. Alkollü içeceklerin fiyatları yapılan vergi zamları nedeniyle sürekli artarken bir çok vatandaş kendi içkisini evinde üretme yoluna gitti. Alkollü içeceklere yapılan zamlar sahte içki üretimine de artırdı. Sahte içkilerden içen çok sayıda vatandaş hastanelere kaldırılırken sadece son bir ayda Adana, Mersin, Niğde ve Osmaniye’de 23 kişi yaşamını yitirdi. Peki Türkiye’de alkollü içecek fiyatları nereden nereye geldi?

SON 5 YILDA BÜYÜK ZAM

Türkiye’de en çok tüketilen alkollü içeceklerden olan bira, rakı, şarap ve viski fiyatları son 5 yılda yüksek oranda arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2014 yılı Haziran ve 2019 yılı Haziran ayları arasında rakının fiyatı yüzde 135.6, şarabın fiyatı yüzde 113.6, biranın fiyatı yüzde 118.4, viskinin fiyatı ise yüzde 104.9 arttı.

2014 Haziran 2015 Haziran 2016 Haziran 2017 Haziran 2018 Haziran 2019 Haziran Değişim (%) Rakı * 48.9828 55.2337 65.7743 71.5068 87.0931 115.4450 135.6 Şarap ** 20.4939 22.4527 25.6637 28.7622 33.1169 43.7788 113.6 Bira *** 4.5954 5.1675 6.0174 6.8139 7.7943 10.0403 118.4 Viski ** 83.7073 88.7217 104.9511 114.3731 129.5627 171.5402 104.9

(*) Rakı fiyatları 35 ve 70’lik rakının ağırlıklı ortalaması alınarak belirleniyor.

(**) Şarap ve viski fiyatlarında 70-75’lik şişelerin fiyatları baz alınıyor.

(***) Birada 50’lik kutu ve şişe fiyatları baz alınıyor.

AVRUPA İKİNCİSİ

Avrupa Birliği’nin (AB) istatistik kurumu Eurostat’ın verilerine göre, satın alma gücüne göre hesaplandığında Türkiye, 37 Avrupa ülkesi içinde alkolün en pahalı olduğu ikinci ülke. Listenin ilk sırasında ise Arnavutluk yer alıyor. Üçüncü sırada ise Bosna Hersek var. En ucuz ülke ise Lüksemburg.