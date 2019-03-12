Alman Bakan doğruladı! Devler birleşiyor

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, Ülke’nin en büyük iki bankası Deutsche Bank ile Commerzbank’ın birleşme görüşmeleri yapmakta olduklarını doğruladı.

Birleşme görüşmelerine ilişkin basında yer alan haberlerin sorulduğu Scholz, “Durumun nasıl olduğu konusunda görüşmeler var” yanıtını verdi.

Alman hükümeti Deutsche Bank’ın sağlığı konusunda endişe ediyor ve Commerzbank le birleşmesi için bastırıyor. Ancak Deutsche Bank’ın en büyük iki hissedarı böyle bir birleşmeye kuşku ile yşaklaşıyorlar.

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